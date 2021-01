Roma-Sampdoria, match della 15esima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico si è concluso col punteggio di 1-0 per i giallorossi. Gara arbitrata da Daniele Chiffi della sezione di Padova. La Roma di Paulo Fonseca, in virtù di questo risultato, conserva il terzo posto solitario in classifica a +2 sul Napoli mentre la Samp di Claudio Ranieri rimedia la seconda sconfitta di fila dopo il ko casalingo contro il Sassuolo prima della sosta. A decidere il match dell'Olimpico è un gran gol di Dzeko su assist di Karsdorp al 72'. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6,5 - Reattivo nel primo tempo ad alzare in corner un destro dalla distanza di Candreva, bravo anche nel finale su Thorsby.

Gianluca MANCINI 6,5 - Non granché sollecitato dagli attaccanti della Sampdoria, si rende pericoloso nella ripresa con un destro rasoterra.

Chris SMALLING 6,5 - Rimedia subito un cartellino giallo che rischia di condizionare la sua partita. Rimane concentrato e annulla Quagliarella senza problemi. E colpisce una traversa clamorosa.

Roger IBANEZ 6 - Pomeriggio di relativa tranquillità anche perché la Sampdoria in attacco costruisce davvero poco.

Rick KARSDORP 7 - Molto cercato dai compagni, sulla destra alterna cose buone a errori di misura. Ma è determinante in occasione del gol col suo quarto assist stagionale in campionato.

Gonzalo VILLAR 6,5 - Buon senso della posizione in mezzo al campo, sbaglia pochissimi palloni anche perché cerca sempre di fare le cose semplici. E nel calcio questo non guasta. Esce nel finale quando servono più muscoli.

dal 68' Bryan CRISTANTE 6 - Entra e dà il suo contributo piazzandosi in mezzo al campo e facendo un buon lavoro di filtro. Utile.

Jordan VERETOUT 6 - In mezzo al campo ha libertà d'azione e prova a sfruttarla con verticalizzazioni e aperture: il campo pesante non gli facilita il compito, non la sua partita più brillante.

Bruno PERES 6 - Tanta corsa ma spesso con poco costrutto. Primo tempo così così, nella ripresa gioca con maggiore precisione e incisività.

Lorenzo PELLEGRINI 7 - Senza dubbio uno dei più vivaci e intraprendenti. Disputa un'ottima prova per intensità e qualità, il primo a dare la scossa anche in un primo tempo non eccelso da parte dei giallorossi.

dall'82' Carles PEREZ s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Dà la sensazione di poter essere sempre pericoloso. Sfiora il gol con una deviazione di coscia, poi gioca una ripresa super rendendosi utile anche in fase di ripiego.

Edin DZEKO 7,5 - Primi 45 minuti decisamente in ombra, ma nella ripresa si sveglia e per la Samp sono dolori. Ci prova due volte di testa senza fortuna, poi estrae dal cilindro un colpo da biliardo che decide il match.

dall'87' Borja MAYORAL s.v. - Entra solo nel finale, non giudicabile.

All.: Paulo FONSECA 7 - Anche su un campo ai limiti della praticabilità la sua Roma non rinuncia a creare gioco. Vittoria meritatissima e fin troppo stretta nel punteggio. Con rinforzi giusti a gennaio questa squadra ha le potenzialità per fare tanta strada.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6,5 - Attento nel primo tempo su un sinistro dal limite di Pellegrini. Nella ripresa dice no a Dzeko e Mancini prima di capitolare sulla prodezza del bosniaco.

Maya YOSHIDA 6 - Forse il migliore tra i difensori blucerchiati, tiene la barra dritta fino alla fine.

dall'81 Mehdi LERIS s.v. - In campo solo nel finale, troppo poco per giudicarlo.

Omar COLLEY 5,5 - Non sbaglia quasi niente, ma quel quasi purtroppo per lui pesa tantissimo: il suo unico errore arriva proprio sul gol di Dzeko, anche se i meriti del bosniaco prevalgono sui suoi demeriti.

Lorenzo TONELLI 5,5 - In difficoltà in avvio su Mkhitaryan, si riprende nella fase centrale della partita ma barcolla vistosamente quando la Roma accelera.

Tommaso AUGELLO 5,5 - Bel duello con Karsdorp: il romanista lo vince nel finale confezionando l'assist per il gol di Dzeko.

Antonio CANDREVA 5,5 - L'unico tiro della Samp nel primo tempo è suo. Poi però sparisce dal campo: il suo apporto è troppo ridotto per dargli la sufficienza.

Morten THORSBY 6,5 - Il terreno pesante esalta le sue qualità di lottatore: corre dall'inizio alla fine e dà un contributo fondamentale in fase di interdizione.

Albin EKDAL 6,5 - Uno dei più brillanti: dirige le operazioni in mezzo al campo abbinando quantità e qualità. Se avessero giocato tutti come lui la Samp probabilmente non avrebbe perso.

Jakub JANKTO 5,5 - Partita senza particolari squilli, si limita a dare una mano in copertura non trovando mai lo spazio giusto per verticalizzare e inserirsi.

Valerio VERRE 5,5 - Parte con un buon piglio muovendosi su tutto il fronte d'attacco, ma si spegne troppo presto e viene giustamente sostituito a metà ripresa.

dal 63' Mikkel DAMSGAARD 5,5 - Entra con il compito di dare un po' di vivacità alla manovra, ma non centra l'obiettivo.

Fabio QUAGLIARELLA 5 - Pomeriggio da dimenticare. Tocca pochissimi palloni e viene letteralmente abbandonato là davanti dai compagni. Perde nettamente il duello a distanza con Dzeko.

dall'80' Antonino LA GUMINA s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

All.: Claudio RANIERI 6 - La sua Sampdoria gioca una partita ordinata tenendo bene il campo soprattutto nella ripresa. Solo una prodezza di Dzeko spezza l'equilibrio. Finale rabbioso alla ricerca del pari che tuttavia, per quanto visto sul terreno di gioco, sarebbe stato un premio eccessivo.

