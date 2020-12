Roma e Sassuolo hanno pareggiato per 0-0 all'Olimpico. Gara contrassegnata dall'espulsione dopo 40 minuti di Pedro, ma anche dai gol annullati a Mkhitaryan e ad Haraslin. Proprio l'ex Chelsea, protagonista di un pomeriggio da dimenticare, è il peggiore in campo. Il migliore è invece Spinazzola, che sfreccia continuamente sulla sinistra. Berardi imbuca, Dzeko ci prova, Pellegrini sale di tono nella ripresa. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Classifiche e risultati

Serie A Roma e Sassuolo si annullano a vicenda: 0-0 2 ORE FA

Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6 - Rischia qualcosa nella ripresa quando si scontra con Djuricic in area. Non deve compiere parate di rilievo.

Marash KUMBULLA 6 - Torna dal primo minuto e se la cava più che bene, tenendo a bada Boga. L'unica macchia è il pallone perso che porta all'espulsione di Pedro (dall'89' Juan JESUS s.v.)

Bryan CRISTANTE 6,5 - Attento, anche se non dover fronteggiare Caputo è naturalmente un vantaggio. Centralmente il Sassuolo fatica a sfondare.

Roger IBANEZ 5,5 - In grande difficoltà sui deliziosi tagli filtranti di Berardi: più volte si fa superare alle spalle prima da Djuricic e poi dal neo entrato Raspadori.

Rick KARSDORP 6 - Parte in maniera un po' traballante, facendosi superare in un paio di occasioni da Rogerio. Poi prende le misure al brasiliano.

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Primo tempo modesto, con tanto di pasticcio davanti a Pegolo. Meglio nella ripresa, grazie alla maggiore libertà di movimento concessagli da Fonseca (dall'82' Amadou DIAWARA s.v.)

Gonzalo VILLAR 6 - Nonostante il campo fradicio d'acqua porta il pallone con qualità. Altra prestazione tutto sommato positiva.

Leonardo SPINAZZOLA 7 - Sfreccia sulla sinistra, puntando continuamente l'uomo e creando un'opportunità dopo l'altra. Per sua sfortuna, senza che nasca il gol del vantaggio.

PEDRO 4,5 - Poco preciso alla conclusione e, quel che è peggio, ingenuo nel trattenere Lopez con un'ammonizione sulle spalle. Risultato: deve lasciare il campo al 40'. Pomeriggio da dimenticare.

Henrikh MKHITARYAN 6 - Si vede annullare un gol, è sempre nel vivo dell'azione, anche se nelle altre occasioni in cui calcia verso la porta non riesce a centrarla.

Edin DZEKO 6 - Lodevole il suo lavoro offensivo, tra fisico e qualità, quando la Roma rimane in 10 uomini. Non sfrutta le occasioni a disposizione (dall'85' Borja MAYORAL s.v.)

All. Paulo FONSECA 6 - Si fa cacciare per proteste al termine del primo tempo. La sua squadra ha però cuore e organizzazione. E lo dimostra, non crollando nonostante l'inferiorità numerica.

Edin Dzeko, Rogerio - Roma-Sassuolo Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Sassuolo

Gianluca PEGOLO 6 - Rimpiazza il titolare Consigli e si fa trovare pronto. Reattivo nella ripresa, quando dice di no a Spinazzola e a Dzeko.

Kaan AYHAN 5 - È un centrale difensivo, non un terzino. E si vede. Non riesce praticamente mai a contrastare Spinazzola, tanto che è proprio da quella zona che nascono tante delle iniziative giallorosse.

MARLON 6 - Ha sulla coscienza l'errore che apre l'azione del gol di Mkhitaryan, poi annullato. Ha se non altro il merito di non crollare completamente.

Gianmarco FERRARI 6 - Rischia l'autorete con una deviazione involontaria contro il palo. Patisce le iniziative di Dzeko, che non lo lascia mai tranquillo.

ROGERIO 6 - Non continuo durante il corso della gara. Parte molto bene, con un paio di sgroppate che fanno presagire il meglio, ma poi bada maggiormente alla fase difensiva (dall'82' Georgios KYRIAKOPOULOS s.v.)

Pedro OBIANG 5,5 - Dà una mano in copertura, equilibrando la presenza di Lopez e Locatelli, ma nel finale rischia grossissimo: poteva essere espulso (dall'85' Mehdi BOURABIA s.v.)

Manuel LOCATELLI 6 - Sfiora il gol dopo un quarto d'ora, tocca con qualità il pallone, ma non ripete le eccellenti prestazioni della prima parte della stagione. Non va oltre la sufficienza.

Maxime LOPEZ 5,5 - Meno in palla rispetto ad altre occasioni. Si fa ammonire per simulazione e esce dopo il primo tempo (dal 46' Giacomo RASPADORI 5,5 - Poco pericoloso. Non impensierisce più di tanto la difesa della Roma)

Domenico BERARDI 6 - Brillante nel primo tempo, meno nel secondo. Comunque deliziosi i suoi tagli per Djuricic e poi per Raspadori. Prezioso anche in fase difensiva.

Filip DJURICIC 5,5 - Spina nel fianco nel primo tempo, da falso nove. Meno in partita invece nella ripresa, quando De Zerbi lo riporta nella posizione di trequartista (dal 73' Hamed TRAORE 6 - Buon ingresso in campo. Suo l'assist per Haraslin, la cui prodezza viene però cancellata dalla VAR)

Jeremie BOGA 5 - Se vogliamo, l'altra grande delusione del pomeriggio assieme a Pedro. Fa arrabbiare De Zerbi per qualche scelta sbagliata e non si accende mai (73' Lukas HARASLIN 6,5 - Entra benissimo in partita e segnerebbe pure lo stupendo gol della possibile vittoria, se non partisse leggermente oltre a tutti)

All. Roberto DE ZERBI 6 - Paradossalmente, non trova il modo di esaltare le caratteristiche della propria squadra in 11 contro 10. Le prova tutte, ma rischia addirittura di uscire senza punti.

Fonseca: "Tiago Pinto nuovo ds? Scelta di Friedkin, non mia"

Serie A Fonseca: "Gli episodi parlano da soli: Obiang da rosso" UN' ORA FA