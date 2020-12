Tanta attesa, niente gol. All'Olimpico, Roma e Sassuolo non vanno oltre lo 0-0. Una gara condizionata dal terreno pesante per la pioggia caduta sulla Capitale, ma anche e soprattutto dall'espulsione di Pedro dopo 40 minuti. Un rosso - unito a quello di Fonseca, cacciato all'intervallo per proteste - che in realtà non demoralizza i giallorossi, autori di un ottimo secondo tempo. Spinazzola sfreccia, Dzeko sfiora il gol, il neroverde Ferrari colpisce un auto-palo. La formazione di De Zerbi, invece, non sfrutta in pieno la superiorità numerica giocando paradossalmente peggio rispetto al primo tempo. Due i gol annullati dall'arbitro Maresca con l'ausilio della VAR: uno a Mkhitaryan, un altro (splendido) a Haraslin. Sia la Roma che il Sassuolo perdono l'occasione per compiere il salto di qualità in classifica. E i giallorossi se la prendono con il direttore di gara: sul piatto, più che rosso e gol annullato, un rigore ignorato per mani in area di Ayhan e la mancata espulsione di Obiang per un brutto fallo su Pellegrini.