La Roma batte per 3-1 il Torino e aggancia la Juventus al terzo posto della classifica. L'espulsione di Singo manda all'aria tutti i piani tattici di Giampaolo, punito da Mkhitaryan, Veretout su rigore e Pellegrini. Belotti, che aveva sbagliato in occasione del 2-0 giallorosso, non è mai domo e accorcia. Bene anche Spinazzola, non Ibanez e Pau Lopez. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 5,5 - Viene salvato dalla traversa sulla sventola di Edera, poi è tutt'altro che perfetto in occasione del gol granata.

Gianluca MANCINI 6 - Rientra, gioca dall'inizio e se la cava bene. Partecipa all'azione del vantaggio, poi esce all'intervallo (dal 46' Marash KUMBULLA 6 - Nonostante qualche brivido finale, gioca un buon secondo tempo)

Chris SMALLING 6,5 - Subito pronto nel frapporsi in un paio di occasioni ad altrettante iniziative insidiose del Torino. Ottimo per gran parte della serata, anche se nel finale va in affanno anche lui.

Roger IBANEZ 5,5 - Assieme a Pau Lopez commette il pasticcio che consente al Torino di accorciare le distanze. Errore piuttosto grave.

Bruno PERES 5,5 - Così così. Sullo 0-0 scialacqua il vantaggio da ottima posizione, poi non riesce quasi mai ad andare sul fondo. Fonseca lo toglie dopo un tempo (dal 46' Rick KARSDORP 6 - Meglio di Bruno Peres. Dimostra di volersi tenere la maglia da titolare)

Jordan VERETOUT 6,5 - Spesso al centro della manovra e glaciale, come suo solito, dal dischetto. Bene fino a mezz'ora dalla fine, poi cala anche lui.

Gonzalo VILLAR 6 - Fa il suo senza entusiasmare in mezzo al campo, ma in una serata così gli può essere concesso (dal 60' PEDRO 5,5 - Partecipa all'azione del tris di Pellegrini tra qualche errore non da lui)

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Altra ottima prestazione. Sempre brillante, sempre bravo a puntare l'uomo. Uno dei migliori e dei più costanti della Roma (dal 71' Riccardo CALAFIORI 5,5 - Non entra granché bene in partita. Sbaglia parecchio, soffre Edera e si fa pure ammonire)

Lorenzo PELLEGRINI 7 - Inizia sulla trequarti, ma prende costanza quando arretra a centrocampo dopo l'ingresso di Pedro. Bello il gol che regala alla Roma il 3-0.

Henrikh MKHITARYAN 7 - Altra categoria. Fino a quando rimane in partita, la Roma galoppa. Segna la rete dell'1-0 e sforna assist. Nel finale scende di tono, come tutta la squadra.

Edin DZEKO 6 - Sonnecchia tra i difensori del Torino senza rendersi quasi mai pericoloso. Lo salva il rigore del raddoppio, guadagnato in maniera astuta (dal 60' Borja MAYORAL 6 - Appoggia la palla a Pellegrini, che segna. Ma nel recupero si divora il poker)

All. Paulo FONSECA 6,5 - Festeggia il terzo posto, si gode una squadra che spesso si diverte e diverte, anche se non può essere felice del rilassamento del finale.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - Non perfetto in un paio di occasioni, ma incolpevole sui tre tiri che finiscono nella sua rete.

BREMER 5 - Traballante, e non solo per il lieve sgambetto che regala alla Roma il rigore del raddoppio. Si riscatta tardi, negando il poker a Borja Mayoral.

LYANCO 6 - Uno dei migliori in casa granata. Mura per due volte altrettanti avversari davanti alla porta e prova in ogni modo a salvare la faccia.

Simone BUONGIORNO 5,5 - Festeggia l'esordio da titolare in A in una serata complicatissima. E anche lui, pur senza commettere errori particolari, può far poco (dal 77' Federico BONAZZOLI 6 - Entra e sfiora immediatamente un gran gol)

Wilfried SINGO 4,5 - 14 minuti in campo, due gialli, il rosso che lascia il Torino in 10 uomini. Molto discutibile la seconda ammonizione, altrettanto ingenuo l'esterno granata.

Soualiho MEITÉ 5 - Risucchiato da una situazione più grande di lui. Non crea, non distrugge. Lascia il campo dopo appena un tempo (dal 46' Tomas RINCON 5,5 - Mai domo, ma non basta)

Amer GOJAK 5,5 - Resta in campo poco più di 20 minuti, poi Giampaolo lo sacrifica sull'altare dell'equilibrio dopo il rosso a Singo (dal 23' Cristian ANSALDI 5,5 - Quasi non si vede. Poi deve pure lui lasciare il campo, stavolta per un problema fisico) (dal 45' Simone EDERA 6,5 - Guizza sulla fascia e fa cantare il sinistro, ma è sfortunatissimo: traversa)

Karol LINETTY 6 - Dà segnali di vita anche nel momento più complicato della partita. Cerca l'inserimento e lo scambio con Belotti e qualche grattacapo alla Roma lo crea.

Mergim VOJVODA 5 - Inizia a sinistra, si sposta a destra, poi torna a sinistra. Una serie di spostamenti che non ne favorisce la prestazione.

Sasa LUKIC 5 - Parte alle spalle di Belotti e pare che qualcosa possa creare. Arretra dopo l'espulsione di Singo e lì, di fatto, finisce la sua partita (dal 46' Jacopo SEGRE 5,5 - Entra a partita segnata e si vede poco)

Andrea BELOTTI 6 - Generosissimo. Si sobbarca l'intero attacco del Torino e trova un gol meritato. Suo, però, anche il retropassaggio completamente sbagliato che origina il rigore del 2-0.

All. Marco GIAMPAOLO 5,5 - L'espulsione di Singo manda all'aria qualsiasi piano tattico. Ma probabilmente aspetta troppo prima di avanzare il baricentro della squadra.

