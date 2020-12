Roma-Torino, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo Olimpico di Roma mercoledi 16 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I giallorossi di Fonseca si presentano a questa sfida occupando il sesto posto della classifica dopo 11 giornate con 21 punti, mentre i granata di Giampaolo sono penultimi a quota 6 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Cristante

Indisponibili: Mancini, Pastore, Santon, Zaniolo

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Verdi

Statistiche Opta

Dopo aver pareggiato per 1-1 entrambi i confronti nell’anno solare 2015, con Rudi Garcia sulla panchina giallorossa e Giampiero Ventura su quella granata, Roma e Torino non hanno chiuso in parità nessuna delle nove sfide più recenti in Serie A: sette vittorie per i capitolini e due per i piemontesi nel parziale.

Dopo una striscia di nove sconfitte di fila contro la Roma fuori casa in Serie A, il Torino ha vinto la sfida dello scorso campionato a gennaio: l’ultima volta in cui i granata hanno ottenuto il successo per due trasferte consecutive contro i giallorossi nel massimo campionato risale al 1969.

La Roma è rimasta a secco di gol in due delle ultime otto partite di campionato, realizzando però almeno due reti in tutte le restanti sei (21 reti nel parziale, 2.7 di media).

La Roma potrebbe tenere la porta inviolata per quattro gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2014 - dall'altra parte potrebbe anche restare a secco per due incontri consecutivi di campionato in casa per la prima volta dal maggio 2007.

Il Torino ha subito almeno due gol in 19 gare nel 2020: solo nel 2017 (20) ha fatto peggio.

Il Torino ha la peggior difesa del campionato con 27 gol subiti: tutte le ultime tre squadre con almeno 27 reti al passivo dopo le prime 11 partite stagionali di Serie A sono arrivate ultime in classifica a fine torneo.

Marco Giampaolo ha perso sette delle sue prime 11 partite di Serie A sulla panchina del Torino, record negativo per un tecnico granata nell’era dei tre punti a vittoria (al pari di Moreno Longo, che trovò la sconfitta anche alla 12ª gara).

Con la rete contro il Bologna nell'ultimo turno di campionato, Edin Dzeko si è portato a quota 82 reti con la Roma in Serie A, a un solo gol di distanza dal quarto posto tra i migliori marcatori giallorossi nella competizione (a 83 c'è Montella).

Tra i giocatori con più di sei gol nei cinque maggiori campionati europei in corso, l’attaccante del Torino Andrea Belotti è quello che ne ha messi a segno meno in trasferta (1/8).

Solo Nicolás López (75%) ha realizzato più gol da subentrato in Serie A in percentuale sul totale rispetto all’attaccante del Torino Federico Bonazzoli (71.4%: cinque su sette), tra i giocatori con più di cinque reti nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria.

