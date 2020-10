Le pagelle dell’Udinese

Juan MUSSO 6 – Non può nulla sul missile di Pedro.

Rodrigo BECAO 4,5 – Peggiore in campo perché regala un assist a Pedro con sciagurato passaggio orizzontale. (87' COULIBALY sv)

Sebastian DE MAIO 6 – Mastino a protezione della porta friulana.

SAMIR 6,5 – Il più lucido là dietro.

Hidde TER AVEST 5,5 – Molto meglio dalla metà campo in su. Dietro concede qualcosa. (62' MOLINA 6,5 - Ottimo impatto per l'esterno destro friulano)

Rodrigo DE PAUL 6,5 – Ispirato anche questa sera, peccato gli avanti bianconeri non sfruttino le sue intuizioni…

Torgay ARSLAN 5,5 – Avvio convincente, poi si perde… Troppo presto. (63' FORESTIERI 5,5 - Troppo fumo e poco arrosto)

Roberto PEREYRA 6,5 - Va a corrente alternata, ma quando si accende sa far male ai giallorossi. La sua qualità sarà fondamentale in questa squadra. (86' NESTOROVSKI sv)

Thomas OUWEJAN 6,5 – Bene l’ex AZ Alkmaar sulla corsia di sinistra. Spinta costante e piede mancino educato. Caparbio anche in interdizione.

Kevin LASAGNA 5 – Troppe occasioni gettate al vento. Sprecone.

Stefano OKAKA 5,5 – Lotta come un forsennato contro la sua ex squadra ma non è lucido in zona gol

ALL. Luca GOTTI 6 - Udinese che ha sciorinato un calcio tutt'altro che disprezzabile, a conti fatti penalizzata dall'imprecisione sotto porta dei suoi attaccanti. Il mercato dovrà portare qualcosa.

Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 7,5 – Mirante paratutto: l’Udinese le avrebbe anche le occasioni per violare la porta, ma il portierone giallorosso è una saracinesca. Strepitoso.

Gianluca MANCINI 6 – Partita onesta, senza troppi fronzoli.

Roger IBAÑEZ 7 – Rischia, alle volte, ma ha coraggio da vendere, senso della posizione e piede educato. Prova di grande personalità per lui. Conferma

Marash KUMBULLA 6,5 – Presidia la sua zona, senza macchie.

Davide SANTON 6 – Rispetta le consegne senza strafare. È quello che gli chiede Fonseca.

Lorenzo PELLEGRINI 6 – Alterna buone cose a errori di misura. In crescita di condizione ma non ancora determinante per questa Roma. (83' CRISTANTE vs)

Jordan VERETOUT 6,5 – Al solito giganteggia a centrocampo con ottimi tempi di inserimento ad accompagnare l’azione. Leader tecnico.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 – Primo tempo da dominatore assoluto, cala nella ripresa.

PEDRO 7,5 – La vittoria sul campo dell’Udinese porta la sua firma, e che firma: destro nel sette da fuori area. Miglior modo per autografare il suo primo gol in Italia non poteva trovarlo. Masterclass. (83' KLUIVERT sv)

Henrikh MKHITARYAN 6 – L’armeno non riesce a sfondare da par suo, ma dialoga piuttosto bene con i compagni nelle trequarti giallorossa. (71' PEREZ 5,5 - Non riesce ad accendersi nel finale)

Edin DZEKO 5 – Fuori condizione e sciagurato quando spara alle stelle un comodo destro a tu per tu con Musso. (90' VILLAR sv)

All. Paulo FONSECA 6,5 - Roma discontinua ma capace di sfruttare il tasso tecnico decisamente superiore rispetto agli avversari. C'è ancora tanta strada da fare, ma oggi contavano soprattutto i tre punti.

