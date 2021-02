Roma-Udinese, sfida valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 14 febbraio con fischio d'inizio alle ore 12.30. La squadra di Fonseca affronta quella di Gotti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Smalling, Zaniolo

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu; Llorente. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Pereyra, Prodl, Pussetto

Statistiche Opta

L'ultimo pareggio tra Roma e Udinese in Serie A risale al marzo 2013 (1-1 con reti di Lamela e Muriel): da allora 13 successi giallorossi e due bianconeri.

Dall'inizio della stagione 2016/17 la Roma ha tenuto la porta inviolata sei volte in nove sfide contro l'Udinese in Serie A, più che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo.

L'Udinese ha vinto l'ultima gara di Serie A in casa della Roma (0-2 a luglio 2020) e potrebbe ottenere due successi esterni consecutivi contro i giallorossi nella competizione per la prima volta dal settembre 2005 (uno sotto Spalletti, l'altro con Cosmi).

Dopo la sconfitta contro la Juventus nell'ultimo turno, la Roma potrebbe perdere due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso luglio: una serie di tre che includeva anche uno 0-2 contro l'Udinese.

L'Udinese non subisce gol da tre partite di Serie A e potrebbe registrare quattro clean sheet di fila nella competizione per la prima volta dal maggio 2012, nella gestione Francesco Guidolin.

Da una parte la Roma è la squadra che ha realizzato più gol nel primo quarto d'ora di partita in questa Serie A (otto, come la Lazio), dall'altra nessuna ne conta meno dell'Udinese nello stesso parziale (una, come lo Spezia).

La Roma è rimasta in vantaggio per 518 minuti e sotto nel punteggio per 49 minuti in casa in questa Serie A, in entrambi i casi record nel torneo in corso.

Edin Dzeko non trova nè gol nè assist da quattro presenze di Serie A: l'attaccante della Roma non registra una striscia più lunga in campionato senza alcuna partecipazione al gol da aprile 2019 (una serie di cinque).

Stephan El Shaarawy ha realizzato cinque gol contro l'Udinese in Serie A, solo contro il Chievo ha fatto meglio (sette) - la prima rete dell'esterno della Roma in Serie A è arrivata proprio contro i friulani nel settembre 2011, con la maglia del Milan.

Stefano Okaka dell'Udinese ha esordito in Serie A con la maglia della Roma nel dicembre 2005 - solo contro l'Inter (10) l'attaccante ha giocato più partite di massimo campionato senza mai trovare la rete che contro i giallorossi (nove).

