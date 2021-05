Buone notizie per la Roma e per la Nazionale Italiana: Nicolò Zaniolo è perfettamente guarito ed entrambe le ginocchia operate stanno bene. Questa mattina a Innsbruck è arrivato l’ok del professor Fink e ora il giovante talento giallorosso classe 1999 potrà riprendere ora l’attività agonistica. Una notizia che naturalmente ha mandato al settimo cielo Zaniolo che ha voluto esprimere tutta la sua gioia su Instagram: “Sono felicissimo, si riparte e grazie mille veramente a tutti” il messaggio postato sui social.

Ora il centrocampista deciderà insieme allo staff della Roma i prossimi step: dopo qualche giorno di vacanza il numero 22 giallorosso potrebbe giocare qualche spezzone di gara con la formazione primavera di De Rossi o continuare solamente ad allenarsi per farsi trovare pronto per la nuova stagione alla corte di Josè Mourinho. Come è noto invece Zaniolo salterà gli Europei che inizieranno a Giugno.

.

Euro 2020 Zaniolo, sfuma il sogno Europeo. Slitta ancora il rientro 08/04/2021 A 10:31

Come cambia la Roma con José Mourinho

Serie A La Roma vede il rientro di Zaniolo: c'è la data 26/01/2021 A 14:02