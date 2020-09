Nicolò Zaniolo è stato operato domenica mattina presso una clinica di Innsbruck, in Austria, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento, secondo quanto si apprende, è clinicamente riuscito. Il centrocampista della Roma, secondo le prime previsioni, potrà tornare in campo tra circa 5-6 mesi.