Dev'esser stato un rientro felice quello di Nicolò Zaniolo dal viaggio in Austria, a poche ore dalla visita di controllo dal dottor Flick alla clinica Gelenkpunkt. Il talento classe '99 della Roma, infatti, dopo la risonanza magnetica di qualche giorno fa a Villa Stuart è partito in mattinata alla volta di Innsbruck con un volo privato dall’aeroporto di Roma-Ciampino, accompagnato dal medico del club. Dopo i vari check a distanza, il dottor Flick ha valutato in maniera positiva anche l'incontro dal vivo tanto che Nicolò si è lasciato andare un “è andato tutto bene” ai colleghi di Romanews.eu. Il recupero procede benissimo e ora l'ex Inter potrà iniziare a correre sul campo. La data per il rientro è fissata per il mese di marzo, con un obiettivo molto chiaro: Euro2021.