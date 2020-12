Calcio

Ronaldo ai Globe Soccer Awards: "Speriamo l'anno prossimo di tornare alla normalità"

GLOBE SOCCER AWARDS - Cristiano Ronaldo viene premiato come giocatore del secolo ai Globe Soccer Awards. Le parole di CR7 alla consegna del premio: "E' un grande onore per me. Speriamo dall'anno prossimo che tutto torni alla normalità".

00:00:48, 0 Visualizzazioni, 6 minuti fa