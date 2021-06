trust per trovarea nuovi investitori e risolvere la situazione e procedere regolarmente con l'iscrizione Oggi (venerdì 25 giugno 2021) sarebbe stato l'ultimo giorno per risolvere il caso multiproprietà di Claudio Lotito . In merito al caso Salernitana, il club campano ha comunicato alla Figc di rivolgersi a unper trovarea nuovi investitori e risolvere la situazione e procedere regolarmente con l'iscrizione alla prossima Serie A . Questo il contenuto della pec inviata in federazione:

"In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni. E’ stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC. Omnia Service e Morgenstern ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni".

