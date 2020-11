Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Augello, Tonelli

Indisponibili: Keita

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Denswil; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: –

Indisponibili: Mbaye, Djiks, Hickey, Poli, Skov Olsen, Sansone, Santader, Medel

Statistiche Opta

Il Bologna ha vinto tutte le ultime tre sfide di Serie A contro la Sampdoria, solo una volta nella sua storia ha ottenuto una serie più lunga di successi consecutivi contro questa avversaria, quattro tra il 1961 e il 1963.

La Sampdoria è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna (9V, 3N), perdendo proprio la più recente: 1-2 lo scorso giugno.

Dal 2003/04 la Sampdoria ha vinto nove incontri casalinghi nel massimo campionato contro il Bologna, contro nessuna squadra ne conta di più (nove anche contro il Chievo).

Dopo una serie di 10 incontri interni in Serie A in cui aveva registrato quattro vittorie e sei sconfitte, la Sampdoria ha pareggiato il più recente (v Genoa): l’ultima volta che ha infilato almeno due pareggi casalinghi di fila nella competizione è stata nel novembre 2019 (tre, le prime con Ranieri in panchina al Ferraris).

Il Bologna ha subito gol nelle ultime 40 partite di Serie A e potrebbe eguagliare la seconda peggior serie di gare consecutive senza tenere la porta inviolata nei cinque maggiori campionati europei: 41 del Gimnàstic de Tarragona nel 1950 e andare a -1 dalla peggiore in assoluto, 42 del Bordeaux nel 1960.

Il Bologna è l’unica squadra a non aver ancora guadagnato un punto fuori casa in questa Serie A; allargando ai cinque maggiori campionati europei, si aggiungono anche Mainz e Sheffield United.

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha messo a segno quattro reti in questo campionato: finora è arrivato a quota cinque in 12 stagioni di Serie A, dal 1999/2000 hanno fatto meglio solo Francesco Totti (17) e Antonio Di Natale (13).

Rodrigo Palacio del Bologna è ad un passo dai 90 gol in Serie A (89): tra i giocatori che ne hanno segnati almeno altrettanti dal 2009/10 in avanti (stagione d’esordio dell’argentino nel campionato italiano) è il secondo che ne ha realizzati di più in percentuale fuori casa (al momento il 47%, meno solo di Immobile, 49%).

Musa Barrow del Bologna è il più giovane tra i giocatori andati in doppia cifra di gol nell’anno solare 2020 in Serie A: 11 reti per il classe ’98.

Oltre ad aver segnato 12 dei 38 gol da giocatore in Serie A con la maglia Sampdoria, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha allenato la formazione blucerchiata da novembre 2013 a giugno 2015, collezionando 64 panchine di Serie A (23V, 23N, 18P).

