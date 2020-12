Sampdoria-Milan, sfida valida per la 10a giornata di Serie A, si gioca allo stadio Ferraris di Genova. Il Milan primo in classifica prova a rispondere agli assalti di Inter e Juventus, entrambe vincitrici delle proprie partite in questo weekend. La Sampdoria di Ranieri non trova la vittoria da 5 uscite ufficiali in tutte le competizioni: in Serie A l'ultimo successo risale a fine ottobre in casa dell'Atalanta. Andiamo a vedere le scelte ufficiali di Pioli e Ranieri per questa sfida che chiude la domenica calcistica. Fischio d'inizio alle 20.45.