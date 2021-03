Il progetto di un nuovo stadio di Milano sta attraversando una fase di stallo. Lo ha confermato il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala che ha chiarito la posizione della giunta meneghina a pochi mesi dalla scadenza del mandato.

"Penso che finché l'Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme".

Giuseppe Sala, sindaco di Milano Credit Foto Getty Images

Sul progetto

"Il punto è, e lo voglio dire con chiarezza ai milanesi, che non stiamo parlando solo dello stadio ma stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell'investimento è sullo stadio e la metà è su altre cose che portano a comporre il futuro di quell'area. Il che vorrà dire che ci saranno presumo cinque o sei anni di lavoro. Io non posso affidare un quartiere della città per un così lungo periodo a realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con rispetto di Zhang però deve necessariamente chiarire il futuro della società, fino ad allora credo che sia logico fermarsi".

