Zlatan Ibrahimovic, seduto accanto al conduttore Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione della serata inaugurale della 71esima edizione del Festival di Sanremo, risponde alle domande dei giornalisti. Con loro il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il responsabile dell'intrattenimento Claudio Fasulo e Matilda De Angelis, attrice, che questa sera affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston.

E’ più difficile dominare in Serie A a 39 anni o scendere le scale di Sanremo?

"Sicuro più facile fare gol. Non è il mio mondo ma son in buone mani con Amadeus e Fiorello. Se sbaglio nessuno mi può giudicare, non essendo il mio mondo. Se faccio bene invece forse avrò un altro lavoro dopo il calcio. Sono carico, non so cosa mi aspetta. Ma sicuro ci divertiremo".

L'infortunio ha cambiato qualcosa nei programmi?

"No, è sempre uguale. Sfortunatamente ho avuto questa piccola lesione ma non cambia nulla il mio programma qui al Festival. Posso fare tutti i movimenti. Dipende da Amadeus (ride, ndr).

La polemica con LeBron James

"Il razzismo e la politica sono due cose diverse. Noi atleti uniamo il mondo, la politica divide il mondo. Tutti sono benvenuti, non c'entra niente da dove arrivi, noi facciamo quello che facciamo per riunire, le altre cose non le facciamo perché non siamo bravi, se no facevo politica. Questo è il mio messaggio. Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare i politici".

Le altre polemiche

"Non penso tanto alle polemiche. Chi mi conosce sa che sono un professionista, un esempio. Quando gioco a calcio sono molto concentrato. Sanremo lo faccio per restituire all'Italia un po' di quello che mi ha dato. Non solo giocando a pallone. Quando mi è arrivata questa proposta ho chiesto: cosa è Sanremo? La cosa più importante in Italia. Beh, allora facciamolo...".

Cosa ti ha detto Amadeus?

"Vieni che spacchiamo tutti i record. Eccomi, sono pronto... Quando mi ha chiamato Amadeus non ho detto no, ho detto sì. Cosa mi aspetta? Amadeus mi ha detto di non preoccuparmi e di stare tranquillo, devo essere me stesso".

Lukaku

"Gli do il benvenuto. Non c'è nessun problema personale, quello che si fa in campo rimane in campo. Se vuole venire è il benvenuto".

Amadeus e Fiorello

"Senza un milanista non c'è un derby. Ripetono di essere interisti ogni cinque minuti e dicono di essere primi in classifica, però per i primi sei mesi non ho sentito nulla. Riprendiamo il primo posto".

La canzone con Mihajlovic

"Mi presento sul palco, come andrà non lo so. Speriamo che Mihajlovic non sappia cantare, così siamo allo stesso livello".

Il programma

"Prendo un giorno alla volta, secondo me è la migliore cosa. Stasera facciamo qualcosa. So ballare, ma ballo meglio in campo. Vediamo cosa succederà. Non voglio avere programmi, devo essere Zlatan".

Alex Schwazer

"Mi hanno spiegato, penso sia una grande persona. Voglio conoscerlo. Spero che possiamo giocare un po'...".

La famiglia

"Non so se lo guarderanno, ma penso di si. Non so quanto conoscono il Festival. Noi abbiamo la stessa cosa in Svezia che è molto importante".

Essere un esempio

"Sto facendo le mie cose nel miglior modo per mandare il messaggio che tutto è possibile per avere successo ovunque. Spero di star facendo un bel lavoro per essere un esempio, ma spero anche di essere me stesso: noi sbagliamo, è normale, ma così si impara".

La musica

"La mia playlist è un mix, dipende dal mood in cui sono. E' un mix di musica italiana, svedese, pop, house...".

