Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caputo, Raspadori, Romagna

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Zapata, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sette gare di Serie A contro il Sassuolo, non ha mai ottenuto più successi di fila nella competizione contro una singola avversaria.

Dopo essere rimasta a secco nelle prime due trasferte di Serie A contro il Sassuolo, l’Atalanta ha messo a segno almeno due gol in tutte le successive cinque (e almeno tre in tutte le ultime quattro).

Il Sassuolo ha guadagnato 52 punti, già superati i 51 raccolti in tutta la scorsa Serie A: solo nel 2015/16, a fine stagione, i neroverdi hanno ottenuto più punti (61 in quel caso, risultato ancora superabile).

Il Sassuolo viene da una serie di quattro successi di fila in campionato: non ha mai fatto meglio nella sua storia in un singolo campionato di Serie A.

La prossima sarà la 300ª gara del Sassuolo in Serie A, diventando la sesta squadra emiliana a raggiungere questo traguardo – anche la Lombardia è a sei, nessuna regione ne conta di più.

Il Sassuolo è la squadra che per più gare ha registrato un possesso palla medio superiore al 70% in questa Serie A: sei - meglio nei top-5 europei solo sei squadre: Man City (11); Barcellona (10); Chelsea e PSG (8); Borussia Dortmund e Liverpool (7).

L’Atalanta è la squadra che ha subito meno tiri (287) in questo campionato e quella che ha effettuato più conclusioni (553) dopo il Napoli (555).

Domenico Berardi ha segnato 14 gol in questo campionato, terzo suo miglior bottino in una singola stagione di Serie A dopo il 2013/14 (16) e il 2014/15 (15); l’attaccante del Sassuolo ha segnato quattro gol contro l’Atalanta in Serie A, ma nessuno nelle ultime tre sfide.

Duván Zapata ha realizzato più gol al Sassuolo rispetto ad ogni altra avversaria in Serie A (nove), tra cui sette nelle ultime cinque sfide; è il primo giocatore dell’Atalanta capace di andare a segno in cinque incontri di fila contro una singola squadra nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria.

Escludendo i calci di rigore, Ruslan Malinovskiy dell’Atalanta è il giocatore che ha preso parte a più gol in Serie A da inizio marzo: nove (tre gol, sei assist).

