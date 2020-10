"Il virus ora è dietro di me! Non vedo l'ora di tornare in campo con il gruppo. Prenditi cura di te". Boga era risultato positivo al tampone a metà agosto e da allora non è stato più a disposizione dei neroverdi, reduci dal successo per 4-1 contro il Crotone e terzi in classifica con sette punti in tre giornate alle spalle di Milan e Atalanta. Boga sarà dunque un'arma in più per coltivare le ambizioni del Sassuolo.