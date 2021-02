Sassuolo-Bologna, sfida valida per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 20 febbraio con fischio d'inizio alle ore 20:45. La squadra di De Zerbi affronta quella di Mihajlovic. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Bourabia, Romagna, Chiriches

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Faragò, Medel, Santander

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Bologna, un successo in più di quelli ottenuti nelle prime 10 sfide con i rossoblù (3N, 5P).

Il Sassuolo ha vinto il primo e l’ultimo incontro casalingo con il Bologna in Serie A: nel mezzo tre successi esterni e un pareggio.

Da metà ottobre il Sassuolo non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due partite di fila in Serie A: nelle ultime 19 partite i neroverdi hanno ottenuto sette successi, sei pareggi e sei sconfitte - vittoria contro il Crotone nella gara più recente.

Il Sassuolo ha perso l’ultima partita casalinga in campionato e non rimane sconfitto per due gare interne di fila da ottobre 2019 (tre in quel caso).

Il Sassuolo ha segnato nelle ultime 12 partite di campionato e potrebbe registrare il proprio record in Serie A dovesse arrivare a quota 13.

Il Bologna ha segnato in tutti gli ultimi 12 derby dell'Emilia Romagna disputati in Serie A, già striscia record per i rossoblù.

Il Bologna ha vinto solamente due delle ultime 15 trasferte di Serie A: nel parziale solamente il Cagliari (10) ha perso più gare esterne degli emiliani (nove).

Bologna e Sassuolo sono due delle tre squadre, con il Milan, ad aver trovato più gol nei minuti di recupero in questo campionato (quattro).

L’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha segnato quattro gol contro il Bologna in Serie A, solamente contro la SPAL (cinque) ha fatto meglio.

Nicola Sansone ha partecipato a tre reti in questo campionato con il Bologna (un gol, due assist), tutte arrivate nelle due presenze più recenti - prima di queste non aveva preso parte nemmeno a un gol per 26 partite di Serie A.

