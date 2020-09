Di Francesco strappa un punto al "suo" Sassuolo dopo essere stato vicino al bottino pieno. Termina 1-1 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari: vantaggio ospite con Simeone al 77', pareggio neroverde con la splendida punizione di Bourabia all'87'. A chi sta bene il pareggio? I rossoblù sono stati a un passo dalla vittoria, gli uomini di De Zerbi hanno dominato nel primo tempo ma non hanno capitalizzato. Bicchiere potenzialmente mezzo pieno per entrambi. Guardando oltre al risultato, il tecnico del Sassuolo può essere soddisfatto della consapevolezza dei suoi, scesi in campo con gli automatismi sempre più chiari e collaudati. Bisogna migliorare nella tenuta. Di Francesco può chiedere di più ai suoi, bravi però a resistere alle fiammate avversarie e impreziositi dai cambi del tecnico. Ma entrambe possono essere ambiziose: in un modo o nell'altro, si è visto un ottimo calcio.

Il tabellino

SASSUOLO-CAGLIARI 1-1 (primo tempo 0-0)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 75' Muldur), Chiriches, Ferrari, Rogerio (dal 63' Kyrakopoulos); Obiang (dal 63' Bourabia), Locatelli; Berardi, Djuricic (dal 95' Ayhan), Haraslin (dal 63' Defrel); Caputo. All. De Zerbi.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan (dal 46' Pisacane), Lykogiannis; Caligara (dal 62' Zappa), Marin (dal 76' Oliva), Rog (dal 76' Sottil); Nandez, Simeone, Joao Pedro (dal 88' Tripaldelli). All. Di Francesco.

Gol: 77' Simeone (C), 87' Bourabia (S)

Assist: 0-1 Joao Pedro (C)

Ammoniti: Faragò (C), Nandez (C), Rog (C), Chiriches (S)

La cronaca in 10 momenti chiave

4’ BERARDI A UN PASSO DALLA MAGIA - Stupendo destro al volo dalla trequarti su respinta della difesa del Cagliari, pallone vicino al palo!

11’ CAPUTO VICINO AL VANTAGGIO - Ma che spettacolo il Sassuolo: controllo spalle alla porta e conclusione dal centro dell'area di rigore, Cragno blocca.

43’ CHE OCCASIONE PER SIMEONE - Bella azione del Cagliari, l'attaccante rossoblù prova un colpo di testa a scavalcare Consigli dopo un rimpallo ma non trova la porta di poco!

45’ CRAGNO SU HARASLIN - Break di Chiriches, che arriva sulla trequarti e allarga per Berardi: cross sul secondo palo e colpo di testa, Cragno respinge

45’+3 SIMEONE SFIORA IL VANTAGGIO - Discesa sulla destra di Faragò, l'ex Genoa stacca in corsa e manda fuori di pochissimo!

74' BERARDI VICINO AL VANTAGGIO - Bella azione del Sassuolo in velocità, il capitano neroverde prova il sinistro a giro: pallone sul fondo di pochissimo!

77' VANTAGGIO DI SIMEONE - Vantaggio degli ospiti: colpo di testa vincente del Cholito su cross dalla sinistra di Joao Pedro! Tutto nasce da un pallone recuperato da Zappa su Djuricic.

81' ANNULLATO IL RADDOPPIO DI SIMEONE - Errore di Chiriches in uscita, Nandez serve il Cholito che con lo scavetto supera Consigli ma la posizione è irregolare

87' PAREGGIO DI BOURABIA - Perfetta punizione dalla trequarti a scavalcare la barriera, Cragno non può nulla!

MVP

Manuel LOCATELLI - La consapevolezza con cui sta in campo continua a crescere. Fa girare la squadra, lotta in interdizione, strappa in campo aperto: centrocampista totale. Ed è anche l'ultimo a mollare dei suoi, anche quando il Cagliari sembrava destinato alla vittoria.

Fantacalcio

Promosso. Giovanni SIMEONE - Battaglia con la difesa del Sassuolo e spesso ha la meglio. Ha qualche palla per sbloccare il match che esce di poco, al terzo tentativo di testa non sbaglia. Garanzia.

Bocciato. Francesco CAPUTO - Serata no. Ha diverse occasioni a tu per tu con Cragno ma gli manca l'attimo. Bravissimo il portiere rossoblù, ma il Caputo dei tempi migliori stasera avrebbe messo il suo timbro sul match.

