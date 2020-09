Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 – Può davvero poco sul colpo di testa ravvicinato di Simeone. Partita tutto sommato tranquilla per il portiere neroverde.

Jeremy TOLJAN 6,5 – Ottima prova. Spinge dal primo minuto a quando viene sostituito. Sarà un caso che, senza di lui, sia partita l’azione del gol di Simeone da quella parte? (Dal 75’ Mert MULDUR s.v.)

Vlad CHIRICHES 6,5 – Dominante in fase difensiva e intraprendente con il pallone tra i piedi. L'unica sbavatura è l'errore in uscita che per poco costa carissimo: annullato il raddoppio di Simeone per fuorigioco millimetrico.

Gian Marco FERRARI 5,5 – I suoi interventi sono sempre un po' irruenti, ma spesso efficaci. Si perde Simeone in occasione del gol.

ROGERIO 5,5 – Inizia bene sia in spinta che in copertura, ma cala con il passare dei minuti. Esce per una contrattura. (Dal 63’ Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5 – Entra alla grande in partita: spinta costante, dalla sua energia nascono pericoli per il Cagliari.)

Manuel LOCATELLI 7,5 – La consapevolezza con cui sta in campo continua a crescere. Fa girare la squadra, lotta in interdizione, strappa in campo aperto: centrocampista totale. Ed è anche l'ultimo a mollare dei suoi, anche quando il Cagliari sembrava destinato alla vittoria.

Padro OBIANG 5,5 – In un Sassuolo che gioca a memoria e con giocate di qualità è il più in difficoltà. La sua presenza è comunque preziosa. (Dal 63' Mehdi BOURABIA 7 - Si vede che è in giornata fin dai primi minuti in campo, la punizione è una perla che regala un punto si suoi.)

Domenico BERARDI 6,5 – Molto ispirato. Va più volte vicino al gol e lo fa con invenzioni sue, come il destro al volo dalla trequarti o il sinistro a giro che sfiora l'incrocio.

Filip DJURICIC 6 – La sua posizione è sempre un rebus per le squadre avversarie. Lampi di classe ma troppo a intermittenza. (Dal 95' Kaan AYHAN s.v.)

Lukas HARASLIN 6,5 – Primo tempo di grandissima qualità: è molto ispirato e crea diverse occasioni dalle parti di Cragno. Cala un po’ nella ripresa. (Dal 63’ Gregoire DEFREL 6 - I primi palloni toccati fanno pensare che possa essere un fattore, ma poi sparisce dal campo.)

Francesco CAPUTO 5 – Serata no. Ha diverse occasioni a tu per tu con Cragno ma gli manca l'attimo. Bravissimo il portiere rossoblù, ma il Caputo dei tempi migliori stasera avrebbe messo il suo timbro sul match.

All. Roberto DE ZERBI 6,5 – Il Sassuolo è sempre più suo. Poteva essere goleada dopo un quarto d'ora, i suoi hanno la colpa di tenere in vita il Cagliari e devono sudare per il pari. Ma la strada tracciata è chiara e promettente.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7 – Salva tutto il salvabile, si deve arrendere solo alla pennellata di Bourabia.

Paolo FARAGO’ 5,5 – Primo tempo estremamente complicato, nel secondo tempo si sblocca e cresce. Ma può fare di più.

Sebastian WALUKIEWICZ 6 – Bada poco per il sottile ma fa il suo con una buona autorevolezza. Un po' di tentennamenti in avvio, ma contro il Sassuolo dei primi minuti c'era poco da fare.

Ragnar KLAVAN 5,5 – In avvio di partita è in apnea sugli attacchi del Sassuolo, ma compie qualche buon intervento soprattutto per evitare le ripartenze neroverdi (Dal 46’ Fabio PISACANE 6,5 – Un suo fallo causa la punizione del gol di Bourabia. Ma oltre a questo episodio c'è una partita di enorme sostanza.)

Charalampos LYKOGIANNIS 6 – Fa il suo. Non azzarda e non sbaglia: pensa a coprire e contribuisce alla causa.

Fabrizio CALIGARA 5,5 – Partita complicata per il classe 2000 contro Locatelli: pensa soprattutto a coprire e interdire. (Dal 62’ Gabriele ZAPPA 6,5 - Un suo pallone recuperato da il là al vantaggio di Simeone. Entra con personalità: bene.)

Nahitan NANDEZ 7 – In un centrocampo orfano di Nainggolan è per distacco lui il mastino della mediana. Nel primo tempo pensa più a battagliare, nella ripresa cresce anche in avanti.

Razvan MARIN 5 – Lento, impreciso, incostante: brutta prestazione. Il centrocampo del Cagliari cambia marcia dopo la sostituzione. (Dal 76’ Christian OLIVA s.v.)

Marko ROG 5,5 – Poco presente nella manovra. Si dimostra un elemento chiave dei rossoblù, ma ci si aspetta decisamente di più. (Dal 76’ Riccardo SOTTIL s.v.)

Joao PEDRO 6,5 – Non ha molte occasioni di mettersi in mostra per merito dal Sassuolo, ma il suo assist è una pennellata che Simeone deve solo spingere in porta. (Dal 88’ Alessandro TRIPALDELLI s.v.)

Giovanni SIMEONE 7 – Battaglia con la difesa del Sassuolo e spesso ha la meglio. Ha qualche palla per sbloccare il match che esce di poco, al terzo tentativo di testa non sbaglia. Garanzia.

All. Eusebio DI FRANCESCO 6,5 - Il Cagliari sembrava sul punto di affondare ma resiste con le unghie e con i denti. I suoi cambi indirizzano la sfida prima della magia di Bourabia.

