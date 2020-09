Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Peluso

Indisponibili: Boga, Magnanelli, Schiappacasse

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitell, Cerri, Pereiro, Romagna

Statistiche Opta

Sette delle 12 sfide tra Sassuolo e Cagliari in Serie A sono terminate in pareggio, incluse le due della scorsa stagione - completano tre successi neroverdi e due rossoblù.

Il Sassuolo è imbattuto in casa contro il Cagliari in Serie A (2V, 4N). Il record di gol in un singolo match dei neroverdi nel massimo campionato risale al maggio 2017: 6-2 proprio contro i sardi al Mapei stadium.

Sassuolo e Cagliari si affrontano alla prima giornata per la seconda volta in Serie A, dopo il match andato in scena nell’agosto 2014 (1-1).

Il Sassuolo giocherà per la quinta volta in casa la prima giornata di campionato di Serie A: in tutte le quattro precedenti gli emiliani sono rimasti imbattuti (2V, 2N).

Il Cagliari non segna alla prima giornata di una singola stagione di Serie A dall'agosto 2016: i sardi sono reduci da tre esordi senza aver trovato la via del gol - quattro sconfitte di fila.

Sassuolo (83%) e Cagliari (77%) sono due delle tre squadre che hanno segnato in percentuale più gol su azione nella scorsa stagione di Serie A, solo l’Udinese ha fatto meglio (86%).

Il nuovo tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, è l’allenatore con più panchine in Serie A nella storia del Sassuolo - per lui 147 gare alla guida dei neroverdi nel massimo campionato (50V, 40N, 57P).

Nel post lockdown Francesco Caputo del Sassuolo ha preso parte a 11 reti in campionato (otto gol e tre assist), nessun giocatore italiano ha fatto meglio in Serie A (alla pari di Ciro Immobile).

Domenico Berardi del Sassuolo ha preso parte a sette gol in sette esordi stagionali di Serie A (cinque reti e due assist), inclusa una tripletta nella sua prima gara dello scorso campionato, contro la Sampdoria.

Le prime 11 presenze di Leonardo Pavoletti in Serie A sono arrivate con la maglia del Sassuolo (un gol) - l’attaccante classe ‘88 ha realizzato quattro reti contro i neroverdi nel massimo campionato, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio (cinque).

