Da un 4-1 a un altro 4-1 il passo è breve. E certifica che il Sassuolo, quando può divertirsi e riempire di reti i tabellini, non si fa pregare. Neroverdi momentaneamente primi da soli in classifica, in attesa che la terza giornata si completi con tutte le altre partite di oggi e di domani. E senza entusiasmare, al contrario di quel che potrebbe suggerire un risultato così roboante. Perché a comportarsi meglio al Mapei Stadium è il Crotone, che però ha il demerito di essere poco cattivo sotto porta e di crollare in difesa nel momento topico del match, consentendo così ai padroni di casa di rimpinguare il proprio bottino. Se la squadra di De Zerbi respira l'aria pura dell'alta classifica, insomma, quella di Stroppa è ancora ferma a zero. Ma con qualcosa da salvare.

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Sassuolo-Crotone 4-1: Berardi decisivo 30 MINUTI FA

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (53' Kyriakopoulos), Chiriches (34' Ayhan), Ferrari, Toljan; Bourabia (53' Obiang), Locatelli; Berardi, Defrel (90' Peluso), Djuricic (90' Traore); Caputo. All. De Zerbi

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira (84' Rispoli), Molina, Crisetig (77' Gomelt), Vulic (77' Dragus), Reca; Simy, Messias. All. Stroppa

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce

Gol: 19' Berardi (S), 49' rig. Simy (C), 58' rig. Caputo (S), 85' Caputo (S), 93' Locatelli (S)

Assist: Defrel (S, 1-0), Berardi (S, 3-1)

Ammoniti: Chiriches, Simy, Magallan, Cigarini, Kyriakopoulos

Note: -

La cronaca in 8 momenti chiave

19' – GOL DEL SASSUOLO. Berardi riceve un lancio precisissimo di Locatelli, scambia al limite con Defrel e fa partire un sinistro non potente che, dopo una deviazione dello stesso francese, finisce in rete. 1-0.

Berardi e Defrel esultano in Sassuolo-Crotone Credit Foto Getty Images

25' – Splendida punizione a giro di Cigarini, con la palla che si stampa contro la traversa. Crotone subito a un passo dal pareggio.

40' – Occasionissima sprecata dal Crotone: Pereira serve all'indietro Vulic, che dall'altezza del dischetto fa partire un destro fiacco passando la palla a Consigli.

49' – GOL DEL CROTONE. Simy realizza dal dischetto un rigore concesso per un calcione in area di Bourabia a Cigarini. 1-1.

58' – GOL DEL SASSUOLO. Altro rigore, questa volta per i neroverdi, per un tocco di mano in area di Pedro Pereira: dal dischetto Caputo non sbaglia.

59' – Diagonale mancino vincente di Djuricic, ma la rete viene annullata per un precedente offside di Kyriakopoulos.

85' – GOL DEL SASSUOLO. Berardi lancia Caputo, che si presenta davanti a Cordaz e lo supera con un morbidissimo lob, chiudendo i conti.

93' – GOL DEL SASSUOLO. Palla vagante nell'area del Crotone, Marrone e Magallan non liberano e Locatelli mette in rete da pochi passi. 4-1 finale.

MVP

Locatelli. Comanda il centrocampo del Sassuolo con una gestione spesso ottimale del pallone. E nel finale si prende pure il lusso di trovare un gol meritato.

Fantacalcio

Promosso – Caputo. Per un tempo non trova il modo di rendersi pericoloso. Poi, come sempre, lascia il segno. Sia dal dischetto che su azione.

Bocciato – Marrone. Per buona parte della gara controlla adeguatamente il pericoloso Caputo, poi crolla nel finale, consentendo al centravanti e a Locatelli di andare a segno.

Il momento social del match

Le pagelle

Fair play De Zerbi: "4 gol annullati danno fastidio, ma la VAR ha migliorato il calcio"

