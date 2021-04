Sassuolo-Fiorentina, match della 31a giornata della Serie A 2020-21 andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia si è concluso col punteggio di 3-1. Vantaggio nel primo tempo con Bonaventura per la Viola, reazione neroverde nella ripresa, grazie all'ingresso di Berardi. Due gol su rigore dell'attaccante e sigillo finale di Maxime Lopez, vittoria della squadra di De Zerbi e altro ko per quella di Iachini, che ora deve guardarsi le spalle.

Classifiche e risultati

Serie A Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina 3-1: Bonaventura non delude UN' ORA FA

Il tabellino di Sassuolo-Fiorentina 3-1 (Primo tempo 0-1)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (Dal 86' Marlon), Chiriches, G. Ferrari, Rogerio (Dal 46' Kyriakopoulos); Lopez, Obiang; J. Traore (Dal 46' Berardi), Djuricic (Dal 46' Defrel), Boga; Raspadori (Dal 76' Locatelli). All. De Zerbi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti (Dal 79' Malcuit), Bonaventura (Dal 71' Callejon), Pulgar, Castrovilli (Dal 71' Eysseric), Biraghi (Dal 83' Kouamé); Ribery, Vlahovic. All. Iachini

Arbitro: Aureliano di Bologna

Gol: 31' Bonaventura (F), 59' rig. e 61' rig. Berardi (S), 73' Lopez (S)

Assist: Ribery

Ammoniti: Traoré, Castrovilli, Milenkovic, Lopez, Biraghi, Muldur, Eysseric, Pulgar

Dusan Vlahovic, Rogerio, Sassuolo-Fiorentina, Serie A 2021-2022, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

5' - MIRACOLO DI CONSIGLI. Grande azione di CASTROVILLI, che scambia con Ribery e col mancino calcia da dentro l'area. Para Consigli.

16' - CONSIGLI! Ma che ripartenza Vlahovic, che resiste a Chiriches e riparte, serbe Biraghi. Sinistro, respinge in tuffo Consigli, poi Ribery e blocca ancora Consigli.

22' - CHE PARATA DI DRAGOWSKI! Palla in area per Traoré, che si gira in un fazzoletto in area e calcia col destro a giro. Vola il polacco.

31' - GOL! BONAVENTURA! 0-1 Fiorentina! Ripartenza di Bonaventura, palla a Ribery, assist per il centrocampista che col mancino spara col mancino. Palla sotto la traversa, gran bel gol.

44' - PALO ESTERNO DI CASTROVILLI. Grande azione del centrocampista, che parte da sinistra, rientra sul destro, allunga e calcia. Palo e palla fuori.

57' - Calcio di rigore per il Sassuolo. Dragowski esce e travolge Berardi. Tocca sia palla che uomo. Per Aureliano é rigore.

59' - GOL! BERARDI TRASFORMA IL RIGORE. 1-1 Sassuolo, palla sotto al sette.

61' - Incredibile, altro rigore per il Sassuolo. Stavolta Pezzella stende Raspadori. Fallo netto.

61' - GOL! 2-1 Sassuolo. ANCORA BERARDI! Trasformazione perfetta del 25. Palo e po rete.

73' - MAXIME LOPEZ! GOL! 3-1 Sassuolo! Mezzo esterno dal limite che si insacca all'angolino dopo una respinta delle difesa viola.

MVP del match

Domenico BERARDI - Entra e cambia la partita. Si procura il rigore del pareggio, che trasforma. Poi realizza anche il secondo penalty. Scuote la squadra e offre qualità.

La statistica

101 - Domenico Berardi ha segnato i gol numero 100 e numero 101 con la maglia del Sassuolo in tutte le competizioni.

Fantacalcio

Promosso - Giacomo BONAVENTURA - Ottima prova. Il gol é una perla, ma anche altre azioni sono di assoluto livello. Il migliore della Fiorentina.

Bocciato - German PEZZELLA - Malissimo. Lento nell'alzare la linea di difesa, poco attento dietro. Commette il fallo da rigore su Raspadori che porta il Sassuolo sul 2-1.

Fantacalcio: i consigli per la 31a giornata di Serie A

Serie A Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina 3-1: Bonaventura non delude UN' ORA FA