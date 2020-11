Conte ritrova la sua Inter perché, forse per la prima volta in questa stagione, si è vista una squadra con un'identità chiara, con un atteggiamento aggressivo e concreto dall'inizio alla fine e attenta nell'eseguire alla perfezione il piano partita. Il risultato è un netto 3-0 in casa del temibile Sassuolo, con una prestazione di carattere che ha portato alla mente la cavalcata europea di agosto per atteggiamento, concretezza e applicazione. Non è un caso che questa bella prova sia arrivata tornando al classico 3-5-2, con Barella nel ruolo inedito di vertice basso con Gaglardini e Vidal ai lati. L'assenza di Lukaku, entrato nel finale, non si è sentita: la coppia Lautaro-Sanchez ha funzionato e ha collezionato il gol del vantaggio, segnato dal cileno. L'autorete di Chiriches al quarto d'ora e il gol di Gagliardini nella ripresa hanno fatto il resto: il Sassuolo non ha sfigurato, ma l'Inter 1.0 ha imposto la sua legge. Quella del Mapei, con il ritorno all'antica, potrebbe essere la partita della svolta per i nerazzurri, ora a 18 punti come i neroverdi.