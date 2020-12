Minicrisi? Frenata? Ma no. Il Milan riparte dopo due pareggi consecutivi e torna a volare. Superato l'esame Sassuolo. Senza Ibrahimovic e Rebic. Il 2-1 esterno dei rossoneri è l'ennesima conferma che la capolista del nostro campionato non è lì per caso. E che, sì, lo Scudetto può e deve essere considerato un obiettivo alla portata. Da record Rafael Leão, a segno dopo 6 secondi e 76 centesimi: superato il precedente primato della Serie A stabilito da Paolo Poggi nel 2001 (8 secondi), ma anche quello dei primi 5 campionati europei. Çalhanoglu si vede annullare il raddoppio, poi lo trova Saelemaekers. Nel finale accorcia Berardi su punizione, ma non basta per la rimonta. Nel frattempo vince anche l'Inter, che rimane incollata ai cugini a un punto di distanza. Ma in testa, almeno per altri tre giorni, c'è ancora la banda di Pioli. L'unica macchia è l'ammonizione rimediata da Kessie: diffidato, l'ivoriano salterà la Lazio per squalifica.