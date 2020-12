Il Milan supera per 2-1 il Sassuolo e torna a vincere dopo due mezzi passi falsi, rimanendo in vetta alla classifica. Del recordman Rafael Leão e Saelemaekers le reti rossonere, mentre è solo un'illusione la punizione vincente di Berardi. Ottimi il portoghese, ma anche Çalhanoglu e Kalulu. Nei neroverdi, invece, Defrel non si vede praticamente mai. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Viene battuto da Leão, graziato dal fuorigioco di Saelemaekers e poi nuovamente superato dal belga. Senza troppe colpe. Nel finale vola su Hauge.

Jeremy TOLJAN 5 - Sovrastato da Theo Hernandez. E quando ha la possibilità di andare al cross, è poco preciso (dal 61' Mert MULDUR 6 - Meglio di Toljan. Porta freschezza)

MARLON 5 - Sorpreso in maniera piuttosto netta dall'incredibile avvio di partita del Milan. E durante i 90 minuti, quando il Milan si porta dalle sue parti, la situazione non migliora particolarmente.

Gianmarco FERRARI 6 - Rimane a galla, diversamente da Marlon. Bravo a non crollare, nonostante la situazione avversa, e pure pericoloso con un tiro da fuori.

ROGERIO 5 - Si presenta solo una volta con pericolosità nell'area del Milan. E dietro soffre, venendo sverniciato da Leão. Dura solo un tempo, poi De Zerbi lo toglie (dal 46' Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - Rischia poco difensivamente e prova a farsi trovare pronto anche nella metà campo avversaria)

Maxime LOPEZ 5,5 - Meno brillante rispetto ad altre occasioni. La sua prestazione, specialmente nel primo tempo, è lo specchio di quella del Sassuolo.

Mehdi BOURABIA 6 - Soffre per un tempo intero. Poi è il più pericoloso del Sassuolo prima del gol di Berardi, con un tiro che Donnarumma neutralizza a fatica.

Domenico BERARDI 6,5 - Il più pericoloso del Sassuolo. Trova i compagni in area, calcia con continuità da fuori e alla fine riesce a trovare il gol che dà un senso al finale.

Hamed TRAORE 6 - Tra i più attivi. Ha le occasioni per andare a segno, sia nel primo tempo che nel secondo, ma è poco preciso e poco fortunato (dall'86' Pedro OBIANG s.v.)

Filip DJURICIC 5,5 - Si accende solo a intermittenza, come le lucine di Natale. Alla fine, promette più di quanto riesca a mantenere (dal 57' Jeremie BOGA 6,5 - Entra bene in partita, facendo ammonire un paio di avversari e procurandosi la punizione del gol)

Gregoire DEFREL 5 - Schierato a sorpresa da De Zerbi, non si vede praticamente mai. Non rientra in campo per il secondo tempo (dal 46' Francesco CAPUTO 5 - Evidentemente non è ancora nelle migliori condizioni fisiche. Non fa molto più di Defrel)

All. Roberto DE ZERBI 5,5 - La scelta di lasciare in panchina anche Boga, oltre a Caputo, non convince. Poi, chiaro, il gol lampo del Milan manda all'aria ogni suo piano.

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Viene impegnato seriamente solo una volta, nella quale deve dire di no in due tempi a Bourabia. Incolpevole sulla punizione di Berardi.

Davide CALABRIA 6 - Sembra andare un po' in affanno con Djuricic, al quale prende successivamente le misure. Si fa scappare Boga, venendo ammonito.

Pierre KALULU 7 - Dimostra di aver preso rapidamente le misure al ruolo di centrale difensivo. Si fa sempre trovare nella giusta posizione, va in chiusura quando serve e fa passare pochissimo.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Fondamentale una sua respinta, davanti a Donnarumma, su un tiro di Berardi. In coppia con Kalulu protegge la porta, anche se nel finale si fa ammonire in occasione del gol neroverde.

Theo HERNANDEZ 7,5 - L'azione del raddoppio è il manifesto perfetto della sua giornata. Tra una discesa e l'altra palla al piede, spezza in due il Sassuolo. Semplicemente straripante.

Franck KESSIE 6,5 - Esperienza, fisico, posizionamento al servizio della squadra. Con la macchia di un'ammonizione che gli impedirà di sfidare la Lazio.

Sandro TONALI 6 - Non sempre precisissimo in fase di appoggio, ma prezioso in copertura. Cresce minuto dopo minuto, poi esce dopo il primo tempo (dal 46' Rade KRUNIC 6 - Non demerita in fase di copertura, guadagnandosi la sufficienza)

Alexis SAELEMAEKERS 6,5 - Ficcante in fase offensiva, prezioso nel dare una mano ai compagni. Segna la rete del raddoppio, poi se ne divora un'altra (dal 79' Samu CASTILLEJO s.v.)

Hakan CALHANOGLU 7 - Altra prestazione top, specialmente nel primo tempo. Gran parte del merito per il vantaggio è suo. Poi troverebbe pure la gioia personale, annullata però dalla VAR. Brillante.

Brahim DIAZ 6 - Svaria sulla trequarti e offre buone giocate, non raggiungendo però il livello dei compagni d'attacco (dal 57' Jens Petter HAUGE 5,5 - Sfiora il gol, ma non entra in partita nel migliore dei modi. Specialmente in fase difensiva)

Rafael LEAO 7,5 - Parte a mille, realizzando la rete da record che vale il vantaggio. Prosegue servendo Çalhanoglu, che si vede annullare il raddoppio, e facendo ammattire la difesa del Sassuolo. Devastante.

All. Stefano PIOLI 7 - Non ha a disposizione Ibrahimovic e nemmeno Rebic, la sua immediata riserva, ma cambia poco. Il Milan torna a volare con una prestazione, almeno per 45 minuti, di altissimo livello.

