Rafael Leao ci ha messo 6 secondi e 76 centesimi per entrare nella storia della Serie A. Il 21enne attaccante portoghese del Milan ha sbloccato la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo , valida per la 13esima giornata di Serie A, con un tiro di destro su assist di Calhanoglu. Si è trattato del gol più veloce di sempre nella storia della Serie A : il primato precedente apparteneva a Paolo Poggi che nel 2001 in Fiorentina-Piacenza era andato a segno dopo 8"90. Nell'azione del gol flash si è rivelata determinante, dopo il calcio d'inizio, l'accelerazione di Calhanoglu che ha confezionato un assist perfetto per il destro vincente di Leao.

Quello segnato al Sassuolo da Leao è il gol più veloce non solo in Serie A, ma nei Top 5 campionati d'Europa. Il portoghese del Milan ha scalzato nella speciale classifica Joseba Llorente, che il 20 gennaio 2008 in Liga segnò con la maglia del Valladolid dopo 7"22. Per quanto riguarda la Premier League, la rete più veloce è quella di Shane Long (7"69) il 23 aprile 2019 in Southampton-Watford. In Ligue 1 il primato resiste da 28 anni: a firmarlo è stato Michel Rio, a segno dopo 8 secondi il 15 febbraio 1982 nel successo per 3-1 del Caen contro il Cannes. In Bundesliga, infine, il primato è condiviso da Kevin Volland e Karim Bellarabi, entrambi in gol dopo 9 secondi dal calcio d'inizio.