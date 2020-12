Sassuolo-Milan, sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 20 dicembre con fischio d'inizio alle ore 15. I neroverdi di De Zerbi si presentano a questa sfida occupando il sesto posto della classifica dopo 12 giornate con 23 punti, mentre i rossoneri di Pioli sono primi a quota 28 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Locatelli

Indisponibili: Ricci, Romagna

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez

Statistiche Opta

Dopo aver vinto quattro dei primi sei confronti in Serie A contro il Milan (2P), il Sassuolo ha perso sei dei successivi otto (2N). I neroverdi inoltre non sono andati a bersaglio in quattro delle ultime sette sfide contro i rossoneri nel torneo, dopo che avevano trovato il gol in ognuna delle prime sette.

Il Sassuolo ha vinto solo tre delle ultime 14 sfide casalinghe di Serie A contro squadre lombarde (11P); il successo interno più recente dei neroverdi contro avversarie di questa regione risale allo scorso marzo (3-0 vs Brescia), mentre l’ultima vittoria in casa contro i rossoneri è datata marzo 2016 (2-0).

Il Sassuolo ha raccolto appena due punti nelle ultime nove sfide contro squadre che occupavano la prima posizione in classifica a inizio giornata di Serie A, tuttavia proprio nei due incontri più recenti (2-2 contro la Juventus nel dicembre 2019 e 3-3 sempre contro i bianconeri a luglio).

Tra le squadre attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, il Sassuolo è quella che ha ottenuto meno successi casalinghi, appena due (3N, 1P).

Due pareggi consecutivi per il Milan: è da gennaio 2020 che i rossoneri non rimangono tre gare di campionato di fila senza vincere.

Tutte le ultime nove reti del Milan in campionato sono state segnate da centrocampisti (quattro) o difensori (cinque), l’ultimo gol di un attaccante rossonero in Serie A risale al 22 novembre: Ibrahimovic v Napoli.

Il Sassuolo è, con il Parma, una delle sole due squadre a non avere ancora segnato neanche un gol nelle gare casalinghe di Serie A da inizio novembre (esclusi i rigori).

Manuel Locatelli (classe ’98) – che salterà questo match per squalifica – è il centrocampista più giovane ad aver collezionato almeno 100 presenze in Serie A dal 2015/16 ad oggi. Le prime 48, delle sue 122 gare nel massimo campionato, sono arrivate con il Milan, prima di passare al Sassuolo.

Il Milan è la vittima preferita in Serie A di Domenico Berardi, con otto gol (più di ogni altro giocatore attualmente in attività) in 12 precedenti. Tuttavia, nessuna di queste reti è arrivata nelle sette sfide più recenti dell’attaccante del Sassuolo contro i rossoneri nella competizione.

Il Milan è la squadra che conta più marcatori nati dall’1/1/1999 in poi in questo campionato, ben cinque: Kalulu, Hauge, Díaz, Leão e Saelemaekers.

