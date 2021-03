Sassuolo-Napoli, sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledí 3 marzo con fischio d'inizio alle ore 18.30. La squadra di De Zerbi affronta quella di Gattuso. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Bourabia, Chiriches, Romagna

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Lozano, Osimhen, Petagna, Manolas

Statistiche Opta

Nella gara d'andata il Sassuolo ha ottenuto la sua seconda vittoria in Serie A contro il Napoli, dopo quella registrata nell'agosto 2015 - il confronto dello scorso novembre è stato inoltre il primo in cui i partenopei non hanno trovato la via del gol.

Il Napoli ha sempre trovato il gol in tutte le sette gare di Serie A giocate al Mapei Stadium contro il Sassuolo: tre i successi partenopei (3N, 1P).

Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime 13 partite di campionato: striscia record in Serie A per i neroverdi – l’ultima squadra emiliana a fare meglio è stata il Parma nel 2003 (14).

Il Sassuolo non vince da tre gare interne di Serie A (2N, 1P) e non arriva a quattro di fila senza successi nella competizione dal marzo 2019.

Da inizio 2021 solo l’Atalanta (11) ha segnato più gol in trasferta del Napoli (10) in Serie A, pur avendo gli azzurri raccolto solo sei punti fuori casa in cinque gare esterne nel periodo.

Il Napoli ha perso le ultime tre trasferte di Serie A: l'ultima volta che i partenopei sono arrivati a quattro sconfitte esterne di fila nella competizione risale all'aprile 2015.

Il Napoli è una delle due squadre, al pari della Juventus, ad aver subito meno gol su calcio piazzato in questo campionato (soltanto cinque finora), subito dietro il Sassuolo con sette.

Il Napoli è la vittima preferita in Serie A di Gregoire Defrel: cinque gol per l'attaccante del Sassuolo contro i partenopei, incluse due delle sue otto marcature multiple nella competizione.

In questo campionato il Napoli viaggia a 2.1 punti di media a partita (con una percentuale di vittorie del 71%) con Dries Mertens in campo, media che si abbassa a 1.4 (con percentuale di vittorie del 44%) nelle nove gare giocate senza il belga.

Matteo Politano ha collezionato le sue prime 96 presenze e i suoi primi 20 gol in Serie A con la maglia del Sassuolo: l’esterno del Napoli non ha preso parte ad alcuna rete nelle sue cinque sfide contro i neroverdi nella competizione.

