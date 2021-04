Roberto De Zerbi, si toglie qualche sassolino dalla scarpa anche alla luce del rinvio di Inter-Sassuolo di due settimane fa: Il Sassuolo ferma la Roma nonostante le tante assenze per infortuni e per la decisione della stessa società emiliana di escludere dai convocati Locatelli e Ferrari. I due azzurri sono rientrati pochi giorni fa dalla Nazionale colpita dal Covid. L'allenatore dei neroverdi,si toglie qualche sassolino dalla scarpa anche alla luce del rinvio di Inter-Sassuolo di due settimane fa:

"L'idea di lasciare fuori i nazionali è stata mia e condivisa con società e staff medico. Se le ASL di Milano o Torino bloccano le partite per 4-5 positivi, non dev’essere così per tutti. Noi abbiamo fatto una scelta di responsabilità escludendo Locatelli e Ferrari. Era una decisione giusta da prendere, altro che falsare campionato. Già in passato abbiamo escluso Defrel perché aveva avuto contatti con positivi e Chiriches che aveva avuto un caso in famiglia. Comportarsi secondo la propria coscienza e poi sentire polemiche succede solo a noi nel calcio. Per questo ci tenevo molto a questa partita. Non vogliamo certo passare le ultime dieci partite in infradito e costume. Credo di aver sempre dimostrato grande correttezza".

Sui giovani

"Avevo già in mente di dare la fascia di capitano a Raspadori perché credo sia una bella immagine per lui e per il calcio. I sogni si possono anche realizzare. C’è una bella differenza fra buon giocatore e campione, molto dipenderà dal percorso che farà. I giovani vanno difesi. Avere Scamacca, Raspadori, Caputo e Defrel significa avere un parco attaccanti importantissimo. Sarebbe sbagliato tenerli tutti e quattro perché rischi di sottrarre spazio a qualcuno. Nessuno deve perdere entusiamo né anni".

