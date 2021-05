Calcio

Scudetto Inter: la festa dei tifosi in piazza Duomo fra cori, fumogeni e assembramenti

L’Inter vince il suo 19esimo scudetto e in piazza Duomo a Milano scatta la festa. Tifosi festanti in mascherina nonostante le restrizioni per il Coronavirus si uniscono per festeggiare un traguardo atteso da 11 anni fra bandiere, fumogeni e cori contro le squadre rivali Milan e Juventus soprattutto.

00:01:00, 8 minuti fa