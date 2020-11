Il massimo campionato italiano sta vivendo un periodo di grande difficoltà e l'inchiesta di Repubblica, pubblicata sull'edizione odierna di martedì 10 novembre, non fa altro che confermare tutte le paure. In particolare, il quotidiano si sofferma sulle difficoltà economiche che hanno investito il calcio italiano in seguito alla pandemia di Coronavirus: ben 15 club di Serie A su 20 avrebbero difficoltà ad onorare gli stipendi di novembre ed altri tre devono ancora pagare le mensilità di giugno. Il termine per i pagamenti è stato spostato dal consiglio federale dal 16 novembre all'1 dicembre, ma la situazione resta critica. Anche dal punto di vista sportivo, un mancato pagamento degli stipendi di novembre andrebbe a creare molti problemi. Sono previsti punti di penalizzazione: - 2 per gli stipendi netti e - 2 per i contributi.