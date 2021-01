Niente Cagliari-Milan per Rafael Leao. L'attaccante, come previsto, è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo aver incassato la quinta ammonizione nel match con il Torino. Assieme a lui non ci saranno altri sei giocatori che vanno da Pedro Obiang (espulso contro la Juventus) a Giovanni Di Lorenzo. Da Tomas Rincon a Hernani Azevedo. Da Jakub Jankto ad Arkadiusz Reca del Crotone.