Comunicate le date e gli orari delle partite dalla 5^ alla 16^ giornata del campionato di Serie A 2020-21, con tanto di programmazione tv coi canali sui quali poterle vedere. La Lega ha comunicato anche quando verrà recuperata Genoa-Torino, rinviata lo scorso sabato 3 ottobre a causa del focolaio di coronavirus all'interno del club ligure. La sfida fra la squadra di Maran e la formazione di Giampaolo si giocherà mercoledì 4 novembre alle 17 (diretta tv SKY). Il match si giocherà nel tardo pomeriggio e non in orario serale per la concomitanza del turno di Champions League, secondo quanto prevedono le disposizioni Uefa.