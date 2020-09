Calcio

Serie A 2020/2021: le maglie della prossima stagione

La Serie A 2020/2021 è ai nastri di partenza ed è tempo di vedere le maglie della prossima stagione. Tante rivoluzioni per le big nelle terze maglie. Ecco in rassegna tutte le divise che vedremo in campo a partire da sabato 19 settembre.

00:03:02, 1317 Visualizzazioni, 2 ore fa