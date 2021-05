della stagione 2021-2022. Nel Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio, infatti, si è deciso date di inizio e di fine del prossimo campionato. Si ripartirà domenica 22 agosto 2021 e l'ultima giornata è fissata per domenica 22 maggio. Mancano solo 4 giornate alla fine del campionato in corso , ma abbiamo già le date. Nel Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio, infatti, si è deciso date di inizio e di fine del prossimo campionato. Si ripartiràe l'ultima giornata è fissata per domenica

Programmata anche la “pausa natalizia”, con i club che si fermeranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Altro tema di cui si è discusso durante il Consiglio di Lega è stato quello del numero delle squadre. Non per il campionato di Serie A, ma per il campionato Primavera con la proposta di passare dalle 16 squadre attuali a 18 squadre. Tutte le scelte dovranno comunque passare al vaglio del Consiglio federale, ma per quanto riguarda data di inizio e fine del campionato la decisione è già stata presa.

