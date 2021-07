Ormai ci siamo. Il tempo dei raduni delle squadre di Serie A è arrivato. Tralasciando i giocatori che hanno svolto gli impegni con la Nazionale, per gli altri è tempo di tornare al lavoro e prepararsi per la nuova stagione. Si tornerà alla normalità dopo che l'estate scorsa, per colpa della pandemia, il calendario del precampionato era stato forzatamente posticipato a seguito dell'inedito finale di torneo a inizio agosto. Le grandi squadre hanno deciso di evitare spostamenti di sede per il ritiro estivo con Inter Milan che rimarranno nei rispettivi centri sportivi. Le location di montagna la fanno comunque da padroni, il Trentino in particolare. Di seguito date e località dei ritiri delle 20 squadre di Serie A.