Uno stato di crisi non più sopportabile che ha causato un danno economico quantificabile in un miliardo e 200 milioni di euro, causa pandemia di Covid-19, e la necessità di riaprire gli stadi al 100% ai tifosi fin dalla prima giornata del campionato 2021-22 attraverso l'utilizzo del green pass, il passaporto vaccinale. Sono queste le criticità messe in evidenza dal comunicato ufficiale attraverso il quale le 20 società di Serie A hanno chiesto un incontro urgente al Governo. Nel contempo l'assemblea di Serie A ha bocciare l'ipotesi spezzatino totale : le dieci partite di ogni giornata verranno disputate in 8 fasce orarie (come lo scorso anno) e non in 10, come ipotizzato.