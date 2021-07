Svelato a Milano il calendario della Serie A 2021-22 : il prossimo campionato inizierà il 22 agosto prossimo e si concluderà il 22 maggio. I turni infrasettimanali in programma sono 5: 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1 dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Queste invece le soste: per gli impegni della Nazionale ci si fermerà il 5 settembre 2021, il 10 ottobre 2021, il 14 novembre 2021, il 30 gennaio 2022 e il 27 marzo 2022. Per la sosta natalizia non si giocherà domenica 26 dicembre 2021 e domenica 2 gennaio 2022. Vediamo insieme quando si giocheranno i big match più attesi tra le grandi della nostra Serie A. Da Milan-Inter a Inter-Juventus, ecco le date da segnare in rosso sul calendario.