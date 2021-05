Andata in archivio la Serie A 2020-21 con gli ultimi verdetti emessi sul campo, il focus di questi giorni si sposta inevitabilmente sul mercato e, in particolare, su quello degli allenatori. Sono tante, infatti, le panchine delle squadre di Serie A che non hanno ancora un padrone. Salvo poche eccezioni (si pensi al Millan che certamente proseguirà con Stefano Pioli e alla Roma che con largo anticipo ha ufficializzato l'ingaggio di José Mourinho ), un gran numero di squadre di Serie A (chi più, chi meno) è alle prese con riflessioni in merito alla propria guida tecnica. Ecco quindi, società per società, il borsino degli allenatori del prossimo campionato che inizierà il 22 agosto prossimo e si concluderà il 22 maggio 2022.