Atalanta-Lazio 1-3 (3' Marusic; 51' Correa, 82' Muriqi; 79' Pasalic)

Gran colpo della Lazio, che espugna il Gewiss Stadium superando per 3-1 l'Atalanta e prendendosi una rivincita dopo il ko in Coppa Italia di pochi giorni fa. Biancocelesti in vantaggio nel primo tempo grazie a un gran gol di Marusic. Di Correa, lanciato da Immobile, il raddoppio nella ripresa. L'Atalanta accorcia nel finale grazie al rientrante Pasalic, che raccoglie un palo colpito da Muriel, ma pochi minuti dopo i neo entrati Pereira e Muriqi costruiscono la rete del definitivo tris, segnato dall'ex Fenerbahçe. In classifica è sorpasso.

Cagliari-Sassuolo 1-1 (75' Joao Pedro; 90+5 Boga)

Ancora nel recupero, come all’andata. Ancora una beffa per il Cagliari. La squadra di Di Francesco accarezza solo quella vittoria che manca da 3 mesi. Dopo il vantaggio di Joao Pedro a un quarto d’ora dalla fine, è infatti un gol di Boga all’ultimo minuto di recupero a regalare al Sassuolo il punticino dettato dall’1-1 finale. Una beffa vera per gli isolani, che avevano sì sofferto, ma aggrappati alle parate di Cragno e dopo il gol di Joao Pedro avevano davvero pregustato quei 3 punti che mancano addirittura dal 7 novembre (2-0 alla Sampdoria). Il Cagliari deve invece solo accontentarsi di aver messo fine a quella striscia negativa di 6 sconfitte consecutive in Serie A. Per il Sassuolo di contro si conferma il periodo così-così: la squadra di De Zerbi infatti, dopo un grande inizio, è ormai alla quinta uscita consecutiva in tutte le competizioni senza vittoria.

Radja Nainggolan - Cagliari-Sassuolo Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Crotone-Genoa 0-3 (24', 50' Destro; 29' Czyborra)

Il Genoa vola sempre più in alto: terza vittoria nelle ultime 4 partite, in cui il Grifone ha pure mantenuto la porta imbattuta. Una doppietta di destra, una volée di Czyborra e Ballardini può esultare con un tris allo stadio "Ezio Scida", in cui si è visto, per l'ennesima volta, un Crotone-fanalino troppo fragile in difesa. Alla band di Stroppa non basta l'esordio dal 1' del neoarrivato Samuel Di Carmine. Sul mercato, nell'ultimo giorno disponibile, si lavorerà per arrivare ad Adam Ounas.

L'esultanza dei giocatori del Genoa - Crotone-Genoa Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

