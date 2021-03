Verona-Milan 0-2 (27' Krunic, 50' Dalot)

Ma quale emergenza? A Verona il Milan di Stefano Pioli trova tre punti di importanza piramidale grazie ai bellissimi gol di due che non ti aspetti: Rade Krunic (su punizione dal limite) e Diogo Dalot (gran tiro da fuori). Un Hellas troppo brutto per essere vero viene annientato sul piano tecnico e fisico dai rossoneri, orfani di Ibrahimovic, Calhanoglu, Mandzukic, Bennacer, Rebic e Theo Hernandez. Milan ora a -3 dall’Inter capolista che domani ospiterà a San Siro l’Atalanta, a +4 dalla Juve e a + 6 dalla Roma. Il migliore dei modi per avvicinarsi alla sfida da sogno con il Manchester United ad Old Trafford.

Fiorentina-Parma 3-3 (28' Martinez Quarta, 42' Milenkovic, 90+5' Iacoponi aut.; 32' Kucka rig, 72' Kurtic, 90' Mihaila)

Incredibile partita al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Parma. Finisce 3-3, con i padroni di casa che pareggiano il match negli ultimi secondi grazie all'autorete di Iacoponi. I ducali vanno sotto per due volte, ma all'89' trovano addirittura il gol del vantaggio con Mihaila. Nel finale però arriva la rete del pareggio. La banda di D'Aversa gioca ma non vince ed è ancora rimontata. Pari che serve più alla squadra di Prandelli che sale a quota 26 punti mentre il Parma resta penultimo ed ora ha un solo punto di vantaggio sul Crotone, ultimo in classifica.

Juraj Kucka, Martinez Quarta, Fiorentina-Parma, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Crotone-Torino 4-2 (27' 54' Simy, 80' Reca, 94' Ounas; 45+1' Mandragora, 86' Sanabria)

Serse Cosmi torna a vincere in Serie A dopo 9 anni e rianima il Crotone che non vinceva dal 17 gennaio ed inguaia il Torino, che dopo le due partite saltate causa Covid, riparte con un ko pesantissimo in chiave lotta salvezza. Sfida divertente e ricca di gol all'Ezio Scida di Crotone, con i padroni di casa che si portano avanti con un calcio di rigore di Simy al 28' ma vengono ripresi al 45' dalla prima rete in maglia granata di Rolando Mandragora. Nel secondo tempo gli ospiti crescono e riescono a trovare il gol del 2-1 con il solito Simy al 54', allungando con il gran sinistro di Reca all'81'. Inutile l'eurogol di Sanabria all'85', con il Torino che nel finale è sfortunato e colpisce anche una traversa, prima del gol nel recupero di Ounas che chiude definitivamente la sfida. Con questa vittoria il Crotone sale a quota 15, con il Toro che resta inchiodato a 20 punti, in terzultima posizione.

Nwankwo Simy esulta dopo il 9° gol stagionale, Crotone-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

