La moviola LIVE di Atalanta-Milan (arbitro Mariani)

38’ LEAO STESO DA ROMERO, PROTESTE MILAN! Rafael Leao nella trequarti dell’Atalanta punta e salta Romero e poi cade a terra reclamando un contatto e un fallo dell’argentino. Mariani è vicino all’azione e lasciare proseguire l’azione non ravvisando alcuna irregolarità facendo infuriare i giocatori del Milan, che chiedevano il fallo e l’ammonizione per l’ex centrale del Genoa (il difensore non era ultimo uomo perché Djimsiti era sulla stessa linea). Episodio che lascia dubbi.

41’ RIGORE PER IL MILAN! Su una verticalizzazione di Diaz, Theo Hernandez si incunea in area di rigore e viene contrastato sia da Maehle che da Romero, terminando a terra. Mariani è vicino all’azione e indica subito il dischetto. Decisione giusta perché, se è vero che Romero frana sul difensore, anche Maehle con il tackle scivolato interviene sulla gamba di Hernandez. Decisione giusta e 19° tiro dal dischetto per il Diavolo. Gasperini, inviperito in panchina per il fischio dell'arbitro, si becca un cartellino giallo per proteste.

