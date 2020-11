L'8^ giornata di Serie A è ormai alle porte, tra big match, voglia di riscatto e illustri ritorni: il Milan va a Napoli per mantenersi saldamente in vetta al campionato, Inter e Juventus vanno a caccia di vittorie e conferme rispettivamente contro Torino e Cagliari, la Fiorentina ritrova Prandelli, con l'ex tecnico del Genoa pronto a fare il suo ritorno al Franchi da allenatore dei viola a distanza di 10 anni dall'ultima volta, la Lazio vola a Crotone con l'obiettivo di mettersi definitivamente alle spalle caos e polemiche delle ultime settimane. Quali sono, allora, le 5 domande che dobbiamo farci alla vigilia di questa nuova giornata di campionato?

Milan all'esame Napoli, riuscirà a mantenere la vetta?

Serie A Probabili formazioni: Godin e Rrahmani positivi al Covid 9 ORE FA

L'ultima settima prima della sosta aveva fatto riemergere tutti i limiti del Milan di Pioli: la pesante sconfitta contro il Lille ed il successivo pareggio arrivato in rimonta contro il Verona sono serviti da vero e proprio campanello d'allarme: la sosta, in tal senso, potrebbe essere risultata provvidenziale per recuperare le forze e riorganizzare le idee. Adesso, però, Ibrahimovic e compagni vanno a cerca di conferme nel big match contro il Napoli, un vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. Si ferma Leao, Pioli ritrova Rebic, per un rientro quanto mai provvidenziale per garantire maggiore varietà ed estro al gioco del Milan. Di fronte, però, ci sarà una delle squadre più in forma di questo avvio di stagione, priva di Osimhen ma forte di un Insigne reduce dall'expoit con la maglia azzurra della Nazionale. Una nuova prova di maturità per i rossoneri: per mantenere il primo posto servirà vincere e convincere.

L'Inter col Torino, nerazzurri già con la testa al Real Madrid?

Una pausa Nazionali tra luci e ombre in casa Inter: Eriksen, Vidal e Lukaku illuminano rispettivamente Danimarca, Cile e Belgio, - doppietta per il primo nella sfida contro l'Islanda, 3 gol in 2 partite per il cileno, doppietta nell'ultima gara contro la Danimarca per il numero 9 nerazzurro - Antonio Conte, però, dovrà anche avere a che fare con la positività al covid di Brozovic e Kolarov e ai rientri tardivi dei sudamericani - tra cui anche Lautaro Martinez - che rimangono, quindi, da valutare. A questo si aggiunge una sfida contro il Real Madrid all'orizzonte, decisiva per il proseguimento del cammino nerazzurro in Champions League. L'errore, in tal senso, potrebbe essere quello di sottovalutare la sfida contro il Torino, squadra in crescita pronta ad andare a San Siro con l'obiettivo di rosicchiare qualche punto. L'Inter, però, non potrà concedersi altri passi falsi...

Romelu Lukaku, Belgio-Danimarca Credit Foto Getty Images

Rebus Juve, chi sceglierà Pirlo contro il Cagliari per tornare alla vittoria?

Chiesa e Dybala tornano a disposizione dopo lo stop delle ultime settimane, ma Pirlo è pronto a puntare nuovamente sul trio Kulusevski, Ronaldo, Morata: allo Stadium arriva il Cagliari di Di Francesco, una delle squadre più imprevedibili di questo inizio di campionato. In casa bianconera c'è bisogno di tornare ad assaporare i tre punti, mettendosi una volta per tutte alle spalle gli ultimi sintomi della "pareggite" e tornando a macinare terreno in direzione della vetta della classifica, adesso distante 4 punti. Out Bonucci oltre al già infortunato Chiellini, in una difesa rimaneggiata con Demiral e Danilo nella linea dei tre, allora, tornerà a farsi vedere De Ligt: anche da qui dovrà passare la nuova fame di vittoria dei bianconeri.

La prima di Prandelli con la Fiorentina, la rivoluzione pagherà?

Il grande ritorno di chi, nella seconda metà del primo decennio del 2000, rese davvero grande la Fiorentina: Cesare Prandelli torna al Franchi tra l'entusiasmo dei tifosi e di una dirigenza decisa a puntare su di lui per rialzare le sorti dei viola dopo un avvio decisamente non convincente sotto la guida di Iachini. Esordio contro l'ostico Benevento e subito rivoluzione tattica da parte del tecnico di Orzinuovi: il 3-5-2 iachiniano si trasforma in un classico 4-3-3, con Kouame e Ribery pronti ad infiammare le due fasce ai lati dell'unica punta Dusan Vlahovic, fresco di gol con la propria Nazionale serba. La rivoluzione è cominciata, l'obiettivo è il ritorno al glorioso passato.

La Lazio dopo il caos tamponi, le polemiche di Luis Alberto e il forfait di Milinkovic, passerà indenne da Crotone?

Settimane convulse in casa Lazio, il miglior rimedio per mettersi tutto alle spalle sarà tornare dalla trasferta di Crotone con in tasta i tre punti. Al caso tamponi, ancora tutt'altro che chiuso, è seguito poi lo sfogo di Luis Alberto dopo l'acquisto di un aereo da parte della società, seguite immediatamente da un messaggio di scuse. A questo, negli ultimi giorni, si è aggiunto il forfait di Milinkovic Savic causa positività al Covid: insomma, non certo le settimane migliori per preparare un partita. Una buona notizia per i biancocelesti, però, c'è: dopo settimane di assenza, Ciro Immobile è pronto a prendersi nuovamente la Lazio sulle spalle.

Fantacalcio: i consigli per la 8a giornata di Serie A

Serie A Il Milan perde Leao: tre partite di stop 19 ORE FA