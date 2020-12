Ultimi 90 minuti del 2020, un anno davvero molto duro. Solo una tra Milan e Inter potrà chiudere in testa alla classifica, con i rossoneri che vogliono mantenere la propria imbattibilità nel campionato in corso. Il Milan, inoltre, ha perso solo due gare in Serie A negli ultimi 12 mesi, ma questa volta sarà davvero dura visto le tante assenze contro la Lazio. Dietro c'è subito l'Inter che spera nel sorpasso per mettersi alle spalle il periodo di critiche dopo l'eliminazione dalla Champions. Ma sono tanti gli spunti di questa giornata: la Juve che vuole continuità, Napoli e Roma a caccia di riscatto, l'Atalanta che vuole dare spettacolo e una lotta per non retrocedere ancora incertissima.

Classifiche e risultati

Serie A Bestemmia di Buffon? Ecco perché non è stato squalificato UN GIORNO FA

1) Milan-Lazio e Verona-Inter: quale milanese chiude in testa?

Che sfida a distanza tra Milan e Inter. I rossoneri arrivano alla gara contro la Lazio forte di un'imbattibilità di 25 gare consecutive, ma non sarà per nulla facile contro i biancocelesti. Mister Pioli si dovrà inventare la formazione titolare visto le assenze di Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer, Rebic e Tonali per infortunio e Kessié per squalifica, tanto che Çalhanoglu o Gabbia potrebbero finire in mediana. Diventa difficile fare risultato in queste condizioni, ma anche contro il Sassuolo doveva essere dura... Il Milan continua ad essere una squadra con tanta forza interiore e non vuole mollare proprio ora che può chiudere il 2020 in testa. Dall'altra parte c'è invece un'Inter in salute, almeno dal punto di vista dei risultati, dopo aver infilato 6 vittorie consecutive. La squadra di Conte deve però ancora crescere sotto il piano del gioco, ma il sorpasso servirà a calmare l'ambiente ancora lesionato dalla eliminazione dalla Champions e il caso Eriksen. Insomma una bella sfida a distanza tra le due di Milano che tornano finalmente a lottare per i piani alti della classifica.

Milan primo, come fa a vincere senza Ibra & Co.?

2) Dybala pronto a prendersi la Juventus?

Si è parlato tanto in queste ultime due settimane di Dybala. Contro il Genoa si è finalmente sbloccato in campionato, ma poi ha rimediato uno stop prima della gara col Parma. Ora la sfida con la Fiorentina che può voler dire tanto per il futuro dell'argentino. Lui ha parlato di rinnovo ed Agnelli gli ha lanciato un segnale: quello di rispondere sul campo. E siamo sicuri che, se Dybala sarà in condizione, la Joya risponderà per centrare la vittoria e per dimostrare di poter essere un perno nella Juve di Pirlo.

Prandelli: “Obiettivo 40 punti, serve mentalità da provinciale”

3) Napoli, il ritiro sarà servito?

Le ultime due partite hanno ridimensionato e tanto questo Napoli che in due scontri diretti (contro Inter e Lazio) ha segnato 0 gol e perso due partite. È vero, c'erano degli assenti, ma nel momento clou il Napoli sì è sciolto come neve al sole. Un po' lo stesso ritornello di sempre. Anzi, la squadra e l'allenatore hanno scelto di andare in ritiro in vista dell'ultima partita contro il Torino. Servirà a qualcosa? Viene da storcere il naso pensando a cosa era accaduto poco più di un anno fa con il ritiro imposto dalla società. È un Napoli ancora acerbo, in realtà. Ci sono delle idee, ma ci sono gli uomini giusti per realizzarle? Contro la Lazio, in una fase di gioco, abbiamo contato 28 passaggi per uscire dalla proprietà metà campo. Così è dura, altro che tiki taka. Vediamo se con un Torino in crisi, il Napoli ritroverà il sorriso.

Quando Maradona arrivò allo stadio di Napoli...

4) Che impatto avrà Ballardini sul Genoa?

Lotta per non retrocedere che resta tutto sommato uguale rispetto all'ultima giornata. C'è stato però un cambio di allenatore, con il Genoa che ha richiamato Davide Ballardini. È la quarta volta in rossoblu per il tecnico romagnolo, che ha preso il posto di Rolando Maran a cui è stato fatale il ko di Benevento. La situazione in casa Genoa è molto pesante, considerando le 8 sconfitte in 13 giornate, e ai piani alti puntano un po' anche sulla scaramanzia: le tre volte che Ballardini è entrato in corsa, ha sempre salvato il Grifone. Ce la farà anche questa volta? Difficile dare una svolta dopo pochi giorni, ma la gara contro lo Spezia diventa un trampolino di lancio per ripartire. Vietato sbagliare.

5) La Roma si risveglierà dopo la batosta di Bergamo?

Chi cerca riscatto è anche la Roma, altra squadra che per qualche minuto ha pensato allo Scudetto in questa stagione molto strana. Le trasferte di Napoli e di Bergamo, però, hanno restituito un gruppo ancora troppo indietro per puntare così in alto. Fonseca, dopo il secondo tempo contro l'Atalanta, era quasi senza parole, senza trovare un modo per spiegare il blackout avuto al Gewiss Stadium. Serve anche qui riprendersi subito per ripartire e dimenticare tutto e contro il Cagliari arriva una ghiotta occasione. I presupposti ci sono, anche perché Dzeko - per esempio - sembra aver trovato una certa continuità dopo il periodo no causa covid.

Fonseca: "Primo tempo da guerrieri, secondo da bambini"

Le altre partite della 14a giornata

Golden Foot 2020 a Cristiano Ronaldo: "Un vero onore"

Serie A CIES 2020: Eriksen 1° per presenze, Lukaku 6° per minuti giocati IERI A 13:39