Quattordici anni dopo l'ultima volta, la Serie A torna ad essere il miglior campionato al mondo. Secondo l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), il massimo campionato italiano torna in vetta a questa speciale classifica, forte di ben 3 club - Inter, Milan e Juventus - presenti tra le prime sette della classifica mondiale per club. Una vetta che alla Serie A mancava dal 2006, anno della vittoria del Mondiali, e che il nostro campionato - quarto nel 2019 - è riuscito a riguadagnarsi superando Premier League, Brasileirão e Liga. Ripristinata una tradizione vincente per la nostra Serie A, che prima di questa lunga astinenza era solita guidare questa classifica: infatti, sono stati 10 gli anni conclusi in testa tra il 1991 e il 2006.