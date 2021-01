Un tempo a testa, un gol a testa, un punto a testa. E' questo il riassunto di Genoa-Lazio, gara cruciale per il cammino e gli obiettivi di entrambe le squadre. I ragazzi di Inzaghi partono decisamente meglio, trovando il vantaggio con il solito Ciro Immobile, freddo dal dischetto dopo il rigore concesso per il fallo di Zapata ai danni di Milinkovic. E' il settimo gol del numero 17 della Lazio in altrettante partite giocate contro la sua ex squadra. Lazio che, però, non affonda il colpo, permettendo al Genoa di risistemare le idee all'intervallo e tornare in campo con un spirito del tutto rinnovato. Shomurodov entra e cambia la partita, sfruttando al meglio la sua fisicità e le sue doti tecniche. Da lui parte l'azione del pareggio rossoblu, con Destro che una volta servito in area dall'uzbeko deve solo spedire il pallone alle spalle di Reina. Un punto d'oro per il Genoa, la cura Ballardini continua a fare il suo effetto.