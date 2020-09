Seconda amichevole e secondo poker per la Roma di Paulo Fonseca, che schianta il Frosinone di Alessandro Nesta 4-1 in una partita a senso unico e senza storia sin dal primo tempo. Prima del fischio d’inizio del match i capitani delle due squadre hanno mostrato due magliette autografate dalle rispettive squadre con il nome Willy e il numero 10, consegnandole poi a Milena, la sorella di Willy Monteiro Duarte il 21enne brutalmente ucciso a Colloferro, invitata allo stadio Stirpe dalla Roma. I giallorossi hanno giocato con il lutto al braccio per onorare la memoria del ragazzo, tifosissimo dei giallorossi.