Archiviato un 2020 al secondo posto a un punto dal Milan capolista, per Antonio Conte ora la testa è proiettata sul primo impegno del 2021 contro il Crotone in cui i nerazzurri proveranno a dare la caccia all’ottavo successo consecutivo in campionato. La classica partita in cui l’Inter ha tutto da perdere e per questo il tecnico chiede alla squadra lavoro, concentrazione e soprattutto voglia di puntare all’eccellenza.

Contro il Crotone ci dobbiamo aspettare una partita impegnativa come penso lo siano tutte nel campionato italiano. Affrontiamo una squadra galvanizzata dall'aver chiuso l'anno passato con una vittoria sul Parma. Bisognerà fare molta attenzione. Ripartire dopo le feste è sempre una grande incognita, ma sappiamo dell'importanza di continuare nella nostra serie positiva. Aspettative per il 2021? Dobbiamo confermarci tra le squadre che devono provare a vincere. Non dobbiamo lanciare nessun messaggio, solo essere credibili”.

"+9 sulla Juve? Campionato è equilibrato"

Quello che è emerso è che il campionato è equilibrato, ogni partita la devi sudare per vincere. Non ci sono gare facili. Alla fine emergeranno dei valori importanti come il lavoro, l'organizzazione. Cose che portano a primeggiare e vincere. Io chiedo sempre tanto ai miei calciatori. Ogni giocatore, finché gioca ha la capacità di migliorare sempre. Questa è la mia richiesta, migliorarsi non solo tatticamente ma anche nella gestione in tutto. In campo e fuori. La mia richiesta è l'eccellenza, se si vuole fare qualcosa di straordinario bisogna fare qualcosa di straordinario”.

"Cosa non ha funzionato con Nainggolan? Inutile rivangare..."

"Nainggolan ha detto di non aver avuto chance. Cosa non ha funzionato? Inutile tornare su argomenti passati e giocatori che non fanno parte dell'Inter. Auguro a Radja le migliori fortune per la seconda parte di stagione e lo abbraccio con affetto. Il vertice col club? E’ giusto che rimangano privati e che ci sia rispetto nei confronti di tutti”.

